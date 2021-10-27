Елена Богдан возглавила комитет по здравоохранению Мингорисполкома

Новости Беларуси. Кадровые изменения в руководстве комитета по здравоохранению Мингорисполкома. Его возглавила Елена Богдан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее она была первым заместителем министра здравоохранения. Известна она и тем, что возглавляет Белорусский союз женщин, который славится своими добрыми делами, благотворительными и патриотическими проектами.