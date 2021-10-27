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Елена Богдан возглавила комитет по здравоохранению Мингорисполкома

27 октября 2021 11:20
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Новости Беларуси. Кадровые изменения в руководстве комитета по здравоохранению Мингорисполкома. Его возглавила Елена Богдан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Елена Богдан возглавила комитет по здравоохранению Мингорисполкома-1

Ранее она была первым заместителем министра здравоохранения. Известна она и тем, что возглавляет Белорусский союз женщин, который славится своими добрыми делами, благотворительными и патриотическими проектами.  

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Елена Богдан # Фотофакт

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