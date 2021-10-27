Когда будет проходить «Славянский базар» в 2022 году? Стали известны даты

Новости Беларуси. 27 октября стали известны даты проведения «Славянского базара в Витебске» в 2022 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он запланирован на июль – с 14-го по 17-е число.
Новости Беларуси. 27 октября стали известны даты проведения «Славянского базара в Витебске» в 2022 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он запланирован на июль – с 14-го по 17-е число.
Уже сегодня состоялась встреча организационного комитета по подготовке и проведению предстоящего международного форума искусств. Он будет проводиться уже в 31-й раз.
Напомним, что минувшим летом фестивальные площадки Витебска собрали представителей 32 стран.