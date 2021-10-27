Прямой эфир

Когда будет проходить «Славянский базар» в 2022 году? Стали известны даты

27 октября 2021 11:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 27 октября стали известны даты проведения «Славянского базара в Витебске» в 2022 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он запланирован на июль – с 14-го по 17-е число.  

Когда будет проходить «Славянский базар» в 2022 году? Стали известны даты-1

Уже сегодня состоялась встреча организационного комитета по подготовке и проведению предстоящего международного форума искусств. Он будет проводиться уже в 31-й раз.  

Когда будет проходить «Славянский базар» в 2022 году? Стали известны даты-4

Напомним, что минувшим летом фестивальные площадки Витебска собрали представителей 32 стран.  

# Фестиваль # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Елена Богдан возглавила комитет по здравоохранению Мингорисполкома
27 октября 2021 11:20

Елена Богдан возглавила комитет по здравоохранению Мингорисполкома

Госсимволы, исполнение гимна, образование. Наталья Кочанова рассказала, что сегодня волнует белорусов
27 октября 2021 11:16

Госсимволы, исполнение гимна, образование. Наталья Кочанова рассказала, что сегодня волнует белорусов

Дети вынуждены идти пешком 6 км. С какой проблемой столкнулись жители Ждановичей?
27 октября 2021 10:51

Дети вынуждены идти пешком 6 км. С какой проблемой столкнулись жители Ждановичей?