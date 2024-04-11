От благотворительности до бизнеса планетарного масштаба.
От благотворительности до бизнеса планетарного масштаба.
То, что было у нас, привозился ширпотреб, который некачественный, никому не нужный, который за границей просто выбрасывался.
Как индустрия секонд-хенда завоевала сердца миллионов?
Это что-то про уникальность, можно сказать. Это что-то про раритет, винтаж.
Тренды на бренды.
На мне сейчас надеты исключительно оригинальные бренды, которые я купил за 250 рублей. Но если бы покупал их новые, вышли бы они мне около 5 тысяч.
Чем так манит одежда второй свежести?
Купить люксовую вещь за смешные деньги – это приятно.
Изнанка секонд-хенда.
Один из самых распространенных мифов, что одежду снимают с умерших людей.
Смотрите в пятницу, 12 апреля, в 18:45 новую серию проекта «В поисках истины» на СТВ.