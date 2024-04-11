Прямой эфир

«Миф, что одежду снимают с умерших». Одежда секонд-хенд завоёвывает мир – в чём её популярность?

11 апреля 2024 10:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

От благотворительности до бизнеса планетарного масштаба.

«Миф, что одежду снимают с умерших». Одежда секонд-хенд завоёвывает мир – в чём её популярность?-1

То, что было у нас, привозился ширпотреб, который некачественный, никому не нужный, который за границей просто выбрасывался.

Как индустрия секонд-хенда завоевала сердца миллионов?

«Миф, что одежду снимают с умерших». Одежда секонд-хенд завоёвывает мир – в чём её популярность?-4

Это что-то про уникальность, можно сказать. Это что-то про раритет, винтаж.

Тренды на бренды.

«Миф, что одежду снимают с умерших». Одежда секонд-хенд завоёвывает мир – в чём её популярность?-7

На мне сейчас надеты исключительно оригинальные бренды, которые я купил за 250 рублей. Но если бы покупал их новые, вышли бы они мне около 5 тысяч.

Чем так манит одежда второй свежести?

«Миф, что одежду снимают с умерших». Одежда секонд-хенд завоёвывает мир – в чём её популярность?-10

Купить люксовую вещь за смешные деньги – это приятно.

Изнанка секонд-хенда.

«Миф, что одежду снимают с умерших». Одежда секонд-хенд завоёвывает мир – в чём её популярность?-13

Один из самых распространенных мифов, что одежду снимают с умерших людей.

«Миф, что одежду снимают с умерших». Одежда секонд-хенд завоёвывает мир – в чём её популярность?-16

Смотрите в пятницу, 12 апреля, в 18:45 новую серию проекта «В поисках истины» на СТВ.

# Одежда # общество

Другие новости рубрики

Все новости
«Самое сложное – обучить собаку розыскной деятельности». Каковы особенности содержания служебной овчарки?
11 апреля 2024 10:17

«Самое сложное – обучить собаку розыскной деятельности». Каковы особенности содержания служебной овчарки?

Марина Василевская не только провела научные эксперименты, но и сделала фото в космосе – представитель НАН
11 апреля 2024 09:03

Марина Василевская не только провела научные эксперименты, но и сделала фото в космосе – представитель НАН

Громкое убийство 22-летней давности раскрыли в Гомеле
11 апреля 2024 09:00

Громкое убийство 22-летней давности раскрыли в Гомеле

Марина Василевская: «Очень счастлива ступить своими ногами на родную землю!»
11 апреля 2024 07:55

Марина Василевская: «Очень счастлива ступить своими ногами на родную землю!»

11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских лагерей
11 апреля 2024 07:41

11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских лагерей

«Минскэнерго» напоминает об ответственности за самовольное подключение к электросетям
11 апреля 2024 07:16

«Минскэнерго» напоминает об ответственности за самовольное подключение к электросетям

I Белорусский географический конгресс стартовал в БГУ
11 апреля 2024 07:06

I Белорусский географический конгресс стартовал в БГУ

Марину Василевскую встретили на Родине
11 апреля 2024 06:31

Марину Василевскую встретили на Родине

«Прошла путь в 15 лет». Легко ли завести собаку особо опасной породы?
10 апреля 2024 20:44

«Прошла путь в 15 лет». Легко ли завести собаку особо опасной породы?

Брали отпуск за свой счёт. В Красном Кресте рассказали, как волонтёры дежурили на белорусско-польской границе
10 апреля 2024 20:20

Брали отпуск за свой счёт. В Красном Кресте рассказали, как волонтёры дежурили на белорусско-польской границе

Метод коррекции и оздоровления детей. Кому показана дельфинотерапия?
10 апреля 2024 20:19

Метод коррекции и оздоровления детей. Кому показана дельфинотерапия?

«Шикарная порода для канистерапии». Как алабай помогает лечить детей?
10 апреля 2024 20:17

«Шикарная порода для канистерапии». Как алабай помогает лечить детей?