То, что было у нас, привозился ширпотреб, который некачественный, никому не нужный, который за границей просто выбрасывался.

Это что-то про уникальность, можно сказать. Это что-то про раритет, винтаж.

На мне сейчас надеты исключительно оригинальные бренды, которые я купил за 250 рублей. Но если бы покупал их новые, вышли бы они мне около 5 тысяч.

Чем так манит одежда второй свежести?