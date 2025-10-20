Глава Мордовии предложил Беларуси нарастить совместные продажи на внешних рынках

В сотрудничестве Беларуси и Мордовии нужны амбициозные энергичные действия. Об этом заявил Александр Лукашенко. Президент провел встречу с главой этого российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока кооперация точечная, но есть интересы в вагоностроении и микроэлектронике. В части электротехники также продолжается работа – налажено сотрудничество с Брестской областью. В рамках визита в Беларусь глава Мордовии посетил ряд объектов в Бресте.

Александр Лукашенко подчеркнул важность традиционных сфер сотрудничества Беларуси и Мордовии. В промышленной отрасли задача максимально наращивать производственные связи. В прошлом году было подписано соглашение о сотрудничестве Свободной экономической зоны «Минск» и Особой экономической зоны «Система» в Мордовии.

Артем Здунов, глава Мордовии (Россия):

Мы приехали опять подготовленные. На сегодняшний день 60 предприятий Мордовии работают в Республике Беларусь, совместные проекты реализуют, 20 присутствуют здесь. Это владельцы предприятий, руководители предприятий, которые принимают решения.

Конечно, мы видим определенный рост, но вы правильно сказали, очень сдержанно пока к этому относимся, потому что потенциал много-много выше. Мои коллеги понимают, что надо дорабатывать, дожимать этот вопрос.

У нас три основных принципа. В первую очередь, конечно, совместные продажи – делать то, что мы можем продавать на внешних рынках, а мы это можем делать, взаимодополнять друг друга. Это сервис и вопросы кооперации – установка, которую вы давали и на прошлой встрече.

В повестку переговоров также вошли вопросы гуманитарного сотрудничества. Одним из основных направлений Президент обозначил кинопроизводство и подчеркнул серьезную заинтересованность Беларуси в обмене опытом в данной сфере. Гостям из Мордовии Александр Лукашенко предложил совместный проект.