Около 50 осколков извлекли медики у подростка, пострадавшего от взрыва петард

Медики оказывают всю необходимую помощь двум школьникам, которые серьезно травмированы в результате эксперимента с порохом от петард. Инцидент произошел в агрогородке Черноручье Шкловского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате взрыва у парней 13 и 14 лет диагностированы ожоги, рваные раны и порезы. Один из пострадавших госпитализирован в Республиканский центр по лечению огнестрельной и минно-взрывной травмы на базе Главного военного клинического медцентра в Минске. Второй подросток находится в Могилевской областной детской больнице. Школьника уже прооперировали. Хирурги за три часа извлекли около полусотни осколков.

Игорь Каско, главный врач Могилевской областной детской больницы:

Ортопеды-травматологи и хирурги провели хирургическую обработку ран. На сегодняшний день серьезных повреждений, угрожающих для жизни, у этого ребенка нет. Он дальше будет проходить лечение в областной детской больнице в Могилеве.

Только в Могилевской области с начала этого года от петард пострадали 9 человек. Медики в очередной раз призывают родителей напомнить своим детям правила безопасности.