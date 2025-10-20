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Инклюзивную площадку и контактный зоопарк открыли в коррекционном центре Гомеля

20 октября 2025 10:53
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Новое место притяжение для особенных детей появилось в Гомеле. В городском центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации открыли инклюзивную площадку и контактный зоопарк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инклюзивную площадку и контактный зоопарк открыли в коррекционном центре Гомеля-2

Все продумали до мелочей: установили специальные качели и тренажеры, которые подходят для разных возрастов и состояния здоровья. Теперь у ребят особой заботы появилась возможность развить гибкость и координацию. 

Инклюзивную площадку и контактный зоопарк открыли в коррекционном центре Гомеля-4

Тут можно всегда играть и приходить заниматься спортом. Детям тут нравится, особенно нам. Я хочу приходить сюда каждый день.

А в контактном зоопарке юные посетители знакомятся с кроликами, шиншиллами, попугаями, черепахами и рыбками. Специалисты говорят, что общение с питомцами положительно повлияет на эмоциональное состояние детей. Это еще один элемент реабилитации. 

Инклюзивную площадку и контактный зоопарк открыли в коррекционном центре Гомеля-6

Ирина Андрейчикова, директор Гомельского городского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации:
Такого обилия положительных эмоций, которые вызывают эти милые зверюшки у наших детей, конечно, мы еще не видели. И не ожидали, что такой будет интерес для наших детей. Привлекаем очень много волонтеров, которые сейчас, когда мы организовывали этот зоопарк и занимались этой темой, проявляют активность и нам помогают. И скоро будем уже расширять наши возможности и входить в различные проекты. 

Инклюзивную площадку и контактный зоопарк открыли в коррекционном центре Гомеля-8

К началу учебного года центр существенно преобразился, он встретил своих воспитанников с новым ремонтом и оборудованием в сенсорной комнате и спортивном зале. Впервые в городе здесь установили редкий тренажер Гросса для больных с ДЦП.

# Социальная инфраструктура

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