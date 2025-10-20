Инклюзивную площадку и контактный зоопарк открыли в коррекционном центре Гомеля

Новое место притяжение для особенных детей появилось в Гомеле. В городском центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации открыли инклюзивную площадку и контактный зоопарк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все продумали до мелочей: установили специальные качели и тренажеры, которые подходят для разных возрастов и состояния здоровья. Теперь у ребят особой заботы появилась возможность развить гибкость и координацию.

Тут можно всегда играть и приходить заниматься спортом. Детям тут нравится, особенно нам. Я хочу приходить сюда каждый день.

А в контактном зоопарке юные посетители знакомятся с кроликами, шиншиллами, попугаями, черепахами и рыбками. Специалисты говорят, что общение с питомцами положительно повлияет на эмоциональное состояние детей. Это еще один элемент реабилитации.