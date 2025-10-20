Совет ЕС утвердил запрет на закупки газа РФ с 2028 года

В Совете ЕС одобрили инициативу Еврокомиссии о полном запрете импорта российского газа с 1 января 2028 года. Об этом сообщает ТАСС.

Уже с 2026 года будет запрещено заключать новые контракты, а действующие соглашения завершатся поэтапно: краткосрочные – до июня 2026 года, долгосрочные – до начала 2028-го. До вступления проекта в силу Европарламент должен утвердить данное решение, при этом настаивает на более раннем сроке – полный запрет с 2027 года.

Решение принято в рамках торговой политики, что позволило обойти вето отдельных стран, включая Словакию и Венгрию. Еврокомиссия подчеркивает, что запрет будет постоянным, независимо от развития ситуации в Украине.

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