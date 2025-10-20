В воинских подразделениях Беларуси провожают солдат, завершивших службу по призыву

В воинских подразделениях страны провожают солдат, завершивших службу по призыву. В 120-й механизированной бригаде в резерв отправились 700 бойцов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они с честью и достоинством прошли весь путь воинской службы и доказали, что в любой момент готовы встать на защиту Родины. За плечами каждого уже огромный опыт подготовки. Парни прошли настоящую армейскую школу. За время службы участвовали в контрольных стрельбах, полевых выходах, учениях. А сегодня для каждого дембеля и их семей настоящий праздник.

Антон Корнеев, рядовой 120-й отдельной механизированной бригады: Полтора года пролетели незаметно. Казалось бы, еще вчера был день военной присяги, уже сегодня мы увольняемся в запас. Только в армии понимаешь, как важно для человека, особенно для мужчины, быть ответственным, дисциплинированным, уметь принимать решения и решать задачи.

Денис Кудрявцев, заместитель командира по идеологической работе 120-й отдельной механизированной бригады:

Ребята за время службы в соединении окрепли духом и телом, обрели настоящих военных товарищей. За время службы они успели и поучаствовать в параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие в совместном стратегическом учении «Запад-2025», освоили военно-учетные специальности и стали полноправными членами нашей гвардейской семьи и настоящими защитниками Отечества.

Службу бойцы несли достойно, об этом говорят многочисленные награды и благодарственные письма. Финальной точкой стал торжественный марш по плацу. Уже скоро здесь будут шагать новобранцы, которые пополнят ряды Вооруженных Сил Беларуси.