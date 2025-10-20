Каратель Ермольчик обвиняется в жестоком убийстве не менее 247 белорусов
Верховный суд приступил к рассмотрению очередного дела о геноциде белорусского народа. Обвиняемый –пособник немецких фашистов Александр Ермольчик. Он скончался в 1984 году, однако при жизни не понес наказания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Спустя годы следствие доказало, что осенью 1941 года пособник нацистов дезертировал с фронта и вступил в военизированное подразделение вспомогательной полиции, которое базировалось в Хойниках. С июля 1942-го был его главарем.
Установлено 25 эпизодов преступной деятельности Ермольчика, включая убийства, совершенные с особой жестокостью. Прокуратурой собраны неопровержимые доказательства его причастности к уничтожению около 246 человек, включая не менее 37 детей.
Наталья Соколова, старший прокурор управления государственного обвинения апелляционного производства Генеральной прокуратуры Беларуси:
Совершил жестокие убийства не менее 247 жителей Беларуси, в том числе стариков, женщин и детей, то есть людей, которые не могли оказать сопротивление карателям. После отступления немецко-фашистских захватчиков Ермольчик проживал на территории ФРГ в городе Целле под именем Альберт Крюгер. Умер Ермольчик 27 ноября 1984 года, не понеся наказания за совершенное злодеяние.
Нынешнее судебное разбирательство – уже пятое в отношении нацистских палачей, которое ведет Верховный суд Беларуси.