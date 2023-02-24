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ЗРК «Искандер» выдвинулись в назначенный район для проверки готовности

24 февраля 2023 13:33
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Новости Беларуси. Одно из ракетных подразделений Беларуси задействовали в мероприятиях боевой готовности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В район проведения выдвинулись зенитно-ракетные комплексы «Искандер».  

ЗРК «Искандер» выдвинулись в назначенный район для проверки готовности-1

Перед личным составом стоит ряд задач. По прибытии на место дислокации бойцам предстоит оборудовать район стартовых позиций и подготовить технику к применению. О том, что российские комплексы С-400 и «Искандер» поставлены на боевое дежурство в нашу страну, 20 февраля заявил Александр Лукашенко. Они предназначены для точечного поражения целей в глубине оперативного построения войск противника.  

ЗРК «Искандер» выдвинулись в назначенный район для проверки готовности-4

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# Военные учения # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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