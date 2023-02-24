ЗРК «Искандер» выдвинулись в назначенный район для проверки готовности

Новости Беларуси. Одно из ракетных подразделений Беларуси задействовали в мероприятиях боевой готовности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В район проведения выдвинулись зенитно-ракетные комплексы «Искандер».

Перед личным составом стоит ряд задач. По прибытии на место дислокации бойцам предстоит оборудовать район стартовых позиций и подготовить технику к применению. О том, что российские комплексы С-400 и «Искандер» поставлены на боевое дежурство в нашу страну, 20 февраля заявил Александр Лукашенко. Они предназначены для точечного поражения целей в глубине оперативного построения войск противника.