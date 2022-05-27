«У них море энергии». Министр образования поздравил лучших выпускников в Молодечно

Новости Беларуси. Последний звонок 27 мая прозвучал в Молодечно. Общенациональный праздник организовали для тех, кто на протяжении 11 лет лучше всех проявил себя в науке, общественной жизни, творчестве и спорте. А это без малого полторы тысячи выпускников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А дальше креативная линейка и море интерактива. Поддержать виновников сегодняшнего торжества пришло все Молодечно. На глазах у широкой публики лучшие ученики и их учителя получили заветные награды из рук министра образования.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Самое главное то, что они горят. У них море энергии. Надо понимать, что и мы, Министерство образования, и государство должны им дать возможность свою энергию реализовать в нужном русле. Именно поэтому сегодня мы работаем со всей молодежью. Это одаренная, талантливая молодежь, ребята, которые хотят проявить себя в спорте, художественной самодеятельности. И, конечно, это те люди, которые пойдут в наши учреждения образования и станут профессионалами, которые придут в наше общество и будут делать нашу страну еще краше.