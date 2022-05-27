«Я под большим впечатлением». В Молодечно прозвучал последний звонок
Новости Беларуси. Последний звонок 27 мая прозвучал в Молодечно. Общенациональный праздник организовали для тех, кто на протяжении 11 лет лучше всех проявил себя в науке, общественной жизни, творчестве и спорте. А это без малого полторы тысячи выпускников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
От памятного возложения цветов до торжественного фейерверка – этот день, который запомнится на всю жизнь, с будущей элитой нашей страны разделила Оксана Семашко.
Последний звонок белорусские школьники встретили по-разному. Для кого-то он прозвучал с нотками радости, а для кого и грусти. Тем не менее юные интеллектуалы благодарны за возможность учиться и развивать свои таланты, за мир без войны и готовы приложить максимум усилий, чтобы все это сохранить.
Екатерина Карачан, ученица гимназии № 1 Дзержинска:
Я чувствовала гордость за тех, кто подарил нам мир, это чистое небо над нашими головами, естественно, какую-то дань уважения за все, что мы сейчас имеем.
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Праздничное шествие по центральным улицам – завораживающее зрелище, которого в Молодечно еще не видели. В одном ряду, если не сказать наравне, те, кто достиг высот в профессии, и те, кто только собирается делать свои первые взрослые шаги в жизнь уже без школьного учителя.
Мария Клокель, ученица гимназии № 37 Минска:
Я под большим впечатлением, потому что тут столько ребят. Даже мне было сложно представить, что столько молодых, красивых, талантливых ребят. Я очень рада, что здесь оказалась.
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Юрий Горлов, председатель Молодечненского райисполкома:
Замечательно, что он проходит в нашем городе – Молодечно. Мы очень рады, что принято такое решение. Конечно, мы очень серьезно готовились. Это ответственно, потому что каждое мероприятие, которое проходит в нашем городе, проходит на высоком уровне. Сегодня мы повстречались с детьми, мы прошли по нашему главному проспекту. Самое главное, знаете, я увидел на лицах наших детей улыбки счастья, дети рады.