«Я под большим впечатлением». В Молодечно прозвучал последний звонок

Новости Беларуси. Последний звонок 27 мая прозвучал в Молодечно. Общенациональный праздник организовали для тех, кто на протяжении 11 лет лучше всех проявил себя в науке, общественной жизни, творчестве и спорте. А это без малого полторы тысячи выпускников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От памятного возложения цветов до торжественного фейерверка – этот день, который запомнится на всю жизнь, с будущей элитой нашей страны разделила Оксана Семашко.

Последний звонок белорусские школьники встретили по-разному. Для кого-то он прозвучал с нотками радости, а для кого и грусти. Тем не менее юные интеллектуалы благодарны за возможность учиться и развивать свои таланты, за мир без войны и готовы приложить максимум усилий, чтобы все это сохранить.

Екатерина Карачан, ученица гимназии № 1 Дзержинска:

Я чувствовала гордость за тех, кто подарил нам мир, это чистое небо над нашими головами, естественно, какую-то дань уважения за все, что мы сейчас имеем. «У них море энергии». Министр образования поздравил лучших выпускников в Молодечно (тут подробнее).

Праздничное шествие по центральным улицам – завораживающее зрелище, которого в Молодечно еще не видели. В одном ряду, если не сказать наравне, те, кто достиг высот в профессии, и те, кто только собирается делать свои первые взрослые шаги в жизнь уже без школьного учителя.

Привет, Молодечно!

Мария Клокель, ученица гимназии № 37 Минска:

Я под большим впечатлением, потому что тут столько ребят. Даже мне было сложно представить, что столько молодых, красивых, талантливых ребят. Я очень рада, что здесь оказалась. «У меня планы будут пограндиознее». Что говорят выпускники на «Последнем звонке» в Молодечно – читайте здесь.