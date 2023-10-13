Прямой эфир

Косметика, парфюмерия, медицина. Почему каждой женщине стоит посетить выставку LADY Expo?

13 октября 2023 13:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Фестиваль красоты и стиля. Первая международная женская выставка LADY Expo 2023 стартовала в столице.

Косметика, парфюмерия, медицина. Почему каждой женщине стоит посетить выставку LADY Expo?-1

Елена Артюшевская, руководитель выставки LADY Expo:
Выставка проходит этой осенью впервые. 11 октября у нас прошел Форум женского лидерства и карьерных возможностей. 12 октября была большая медицинская конференция «Женское здоровье». Во второй день у нас также прошел проект «Преображение» – косметологи и стилисты на сцене преображали четырех девушек, рассказывали о новых тенденциях, направлениях осени и весны будущего года.

Косметика, парфюмерия, медицина. Почему каждой женщине стоит посетить выставку LADY Expo?-4

Виктория Байрон, начальник Центра поддержки и развития женского предпринимательства:
В качестве генерального партнера выставки мы для себя определили главную цель: мы должны слышать, видеть, чувствовать женщин в бизнесе. Потому что женщина, как правило, заботиться о семье, о своем уюте, в том числе о бизнесе. У нее не хватает времени для посещения тех мест, которые бы говорили о ее красоте, уюте теплоте. А также о том, насколько она сильна, уверена в себе.

На главном событии наступившей осени свои новинки гостям представили производители из Беларуси, России и даже Южной Кореи.

Чуприс: белорусские женщины очень активны в бизнесе, в политической и общественной жизни – подробности здесь.

Косметика, парфюмерия, медицина – каждый найдет уголок по душе. А мы отправляемся в модный квартал.

Косметика, парфюмерия, медицина. Почему каждой женщине стоит посетить выставку LADY Expo?-7

Александра Романовская, дизайнер:
Это ручная работа.
Сколько уходит на создание одной сумочки?
– Два дня работы над сумочкой, но я предпочитаю в удовольствие это делать, поэтому не тороплюсь.

Косметика, парфюмерия, медицина. Почему каждой женщине стоит посетить выставку LADY Expo?-10

Наши модели из натурального меха разбивают все стереотипы о классической шубе. То есть это модные и интересные модели из норки, премиальной овчины, стриженой нутрии, соболя. У нас есть разные дизайнерские штучки. Для любительниц красивых классических шубок.

Косметика, парфюмерия, медицина. Почему каждой женщине стоит посетить выставку LADY Expo?-13

Вероника Макаревич, корреспондент:
Шубка у нас уже есть, пора познакомиться с лучшими друзьями девушек бриллиантами.

Косметика, парфюмерия, медицина. Почему каждой женщине стоит посетить выставку LADY Expo?-16

Елена Левицкая, продавец-консультант:
Мы можем предложить вам изделия с рубинами и бриллиантами. Драгоценный камень изумруд в обрамлении бриллиантов.

Вероника Макаревич:
В рамках мероприятия свои лучшие коллекции представили и известные белорусские дизайнеры. Вот она, высокая мода от кутюр. Настоящее волшебство.

Косметика, парфюмерия, медицина. Почему каждой женщине стоит посетить выставку LADY Expo?-19

Много интересной продукции представлено. Видно, что сделано именно для женщины.

Косметика, парфюмерия, медицина. Почему каждой женщине стоит посетить выставку LADY Expo?-22

Любой женщине любого возраста вне зависимости от специфики работы будет интересно побывать и посмотреть, полезно для себя.

Косметика, парфюмерия, медицина. Почему каждой женщине стоит посетить выставку LADY Expo?-25

Мария Гришко, аромадиагност:
Чтобы правильно подобрать эфирное масло, необходимо протестировать его. Вы нюхаете масла, знакомитесь, оцениваете от -3 до +3. Мы смотрим по аромадиагностике, что на данный момент необходимо вашему организму.

# Выставки в Минске # общество # Вероника Макаревич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Клип сняли за один день в Минске». Поговорили с певцом Иваном Дятловым о творчестве и новых песнях
13 октября 2023 12:27

«Клип сняли за один день в Минске». Поговорили с певцом Иваном Дятловым о творчестве и новых песнях

Почему не стоит бояться пятницу 13-го и когда намечать планы? Астролог рассказала, как Луна влияет на нашу жизнь
13 октября 2023 11:38

Почему не стоит бояться пятницу 13-го и когда намечать планы? Астролог рассказала, как Луна влияет на нашу жизнь

Новое производство препаратов для борьбы с онкологией запустят в Беларуси до 2024-го
13 октября 2023 11:16

Новое производство препаратов для борьбы с онкологией запустят в Беларуси до 2024-го