Косметика, парфюмерия, медицина. Почему каждой женщине стоит посетить выставку LADY Expo?

Фестиваль красоты и стиля. Первая международная женская выставка LADY Expo 2023 стартовала в столице.
Фестиваль красоты и стиля. Первая международная женская выставка LADY Expo 2023 стартовала в столице.
Елена Артюшевская, руководитель выставки LADY Expo:
Выставка проходит этой осенью впервые. 11 октября у нас прошел Форум женского лидерства и карьерных возможностей. 12 октября была большая медицинская конференция «Женское здоровье». Во второй день у нас также прошел проект «Преображение» – косметологи и стилисты на сцене преображали четырех девушек, рассказывали о новых тенденциях, направлениях осени и весны будущего года.
Виктория Байрон, начальник Центра поддержки и развития женского предпринимательства:
В качестве генерального партнера выставки мы для себя определили главную цель: мы должны слышать, видеть, чувствовать женщин в бизнесе. Потому что женщина, как правило, заботиться о семье, о своем уюте, в том числе о бизнесе. У нее не хватает времени для посещения тех мест, которые бы говорили о ее красоте, уюте теплоте. А также о том, насколько она сильна, уверена в себе.
На главном событии наступившей осени свои новинки гостям представили производители из Беларуси, России и даже Южной Кореи.
Чуприс: белорусские женщины очень активны в бизнесе, в политической и общественной жизни – подробности здесь.
Косметика, парфюмерия, медицина – каждый найдет уголок по душе. А мы отправляемся в модный квартал.
Александра Романовская, дизайнер:
Это ручная работа.
– Сколько уходит на создание одной сумочки?
– Два дня работы над сумочкой, но я предпочитаю в удовольствие это делать, поэтому не тороплюсь.
Наши модели из натурального меха разбивают все стереотипы о классической шубе. То есть это модные и интересные модели из норки, премиальной овчины, стриженой нутрии, соболя. У нас есть разные дизайнерские штучки. Для любительниц красивых классических шубок.
Вероника Макаревич, корреспондент:
Шубка у нас уже есть, пора познакомиться с лучшими друзьями девушек – бриллиантами.
Елена Левицкая, продавец-консультант:
Мы можем предложить вам изделия с рубинами и бриллиантами. Драгоценный камень изумруд в обрамлении бриллиантов.
Вероника Макаревич:
В рамках мероприятия свои лучшие коллекции представили и известные белорусские дизайнеры. Вот она, высокая мода от кутюр. Настоящее волшебство.
Много интересной продукции представлено. Видно, что сделано именно для женщины.
Любой женщине любого возраста вне зависимости от специфики работы будет интересно побывать и посмотреть, полезно для себя.
Мария Гришко, аромадиагност:
Чтобы правильно подобрать эфирное масло, необходимо протестировать его. Вы нюхаете масла, знакомитесь, оцениваете от -3 до +3. Мы смотрим по аромадиагностике, что на данный момент необходимо вашему организму.