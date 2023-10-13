Косметика, парфюмерия, медицина. Почему каждой женщине стоит посетить выставку LADY Expo?

Елена Артюшевская, руководитель выставки LADY Expo: Выставка проходит этой осенью впервые. 11 октября у нас прошел Форум женского лидерства и карьерных возможностей. 12 октября была большая медицинская конференция «Женское здоровье». Во второй день у нас также прошел проект «Преображение» – косметологи и стилисты на сцене преображали четырех девушек, рассказывали о новых тенденциях, направлениях осени и весны будущего года.

Виктория Байрон, начальник Центра поддержки и развития женского предпринимательства:

В качестве генерального партнера выставки мы для себя определили главную цель: мы должны слышать, видеть, чувствовать женщин в бизнесе. Потому что женщина, как правило, заботиться о семье, о своем уюте, в том числе о бизнесе. У нее не хватает времени для посещения тех мест, которые бы говорили о ее красоте, уюте теплоте. А также о том, насколько она сильна, уверена в себе.

На главном событии наступившей осени свои новинки гостям представили производители из Беларуси, России и даже Южной Кореи.

Чуприс: белорусские женщины очень активны в бизнесе, в политической и общественной жизни – подробности здесь.

Косметика, парфюмерия, медицина – каждый найдет уголок по душе. А мы отправляемся в модный квартал.