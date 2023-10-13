Прямой эфир

ГПК: за пять рабочих дней очереди перед литовскими пунктами пропуска увеличились на 30%

13 октября 2023 13:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Свыше 1 400 большегрузов застряли на въезде в страны Евросоюза. С понедельника, 9 октября, очередь перед литовскими пунктами пропуска увеличилась на 30 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таковы данные Госпогранкомитета.

ГПК: за пять рабочих дней очереди перед литовскими пунктами пропуска увеличились на 30%-1

Самый загруженный маршрут проходит через пункт пропуска «Мядининкай» – с нашей стороны «Каменный лог». За минувшие сутки контрольные службы Литвы пропустили лишь 28 % фур от положенного количества. Напряженная обстановка и на границе с Латвией. Через погранпереход «Патерниеки» в страны ЕС проследовало 52 % большегрузов. Вынуждены простаивать в очередях и легковушки. Скопления авто наблюдаются перед всеми литовскими пунктами пропуска и польским «Тересполем».

# Очереди на границе Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Косметика, парфюмерия, медицина. Почему каждой женщине стоит посетить выставку LADY Expo?
13 октября 2023 13:40

Косметика, парфюмерия, медицина. Почему каждой женщине стоит посетить выставку LADY Expo?

«Клип сняли за один день в Минске». Поговорили с певцом Иваном Дятловым о творчестве и новых песнях
13 октября 2023 12:27

«Клип сняли за один день в Минске». Поговорили с певцом Иваном Дятловым о творчестве и новых песнях

Почему не стоит бояться пятницу 13-го и когда намечать планы? Астролог рассказала, как Луна влияет на нашу жизнь
13 октября 2023 11:38

Почему не стоит бояться пятницу 13-го и когда намечать планы? Астролог рассказала, как Луна влияет на нашу жизнь