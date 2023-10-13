«Клип сняли за один день в Минске». Поговорили с певцом Иваном Дятловым о творчестве и новых песнях

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Иван Дятлов, певец.
Дмитрий Потапович, ведущий:
Мы в первую очередь хотим задать вопрос про клип. Вышел новый клип, «Не лги» называется. О чем клип?
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Иван Дятлов, певец.
Дмитрий Потапович, ведущий:
Мы в первую очередь хотим задать вопрос про клип. Вышел новый клип, «Не лги» называется. О чем клип?
Иван Дятлов, певец:
Клип о расставании, клип о точке невозврата в отношениях. И это такая мини-история, мини-фильм получился. Есть в нем и немножко моей биографии, но мы это сделали с художественными приемами. Сама основа сложного расставания, о том, что нужно признаваться друг другу, когда отношения зашли в тупик, эти болезненные отношения дальше не продолжать, не лгать друг другу.
Екатерина Яцкевич, ведущая:
У вас, действительно, эта история рассказана в очень многих сценах. Как удалось все снять за один день?
Иван Дятлов:
Во-первых, проблема ограниченности времени. Нужно было все успеть сделать, потому что клип снимался полностью на наши ресурсы. И понятное дело, что мы были ограничены в них. Аренда техники была только сутки, поэтому нам пришлось все снимать в очень ускоренном формате. Все держались тайминга. Весь клип снимался в Беларуси, в Минске. Это полностью белорусское производство. И вообще очень удобно, Минск очень удобный город для этого, потому что можно успеть буквально все. Съездить в разные локации, поменять одежду, мы успели это сделать.
Екатерина Яцкевич:
А локация в ванной, там же столько пара. Неужели все было в кипятке?
Иван Дятлов:
На самом деле ванную мы снимали уже по окончании этих суток. Когда все уже устали, мы ехали после уличных сцен, думали, сейчас и расслабимся. И была сделана фатальная ошибка. В ванну набрали очень горячей воды. Правда, потом, конечно, подливали холодную, потому что было невозможно лежать. Ну и представляете, ванная – очень маленькое помещение. Это самая сложная, наверное, сцена технически, когда в маленьком помещении собирается 5 человек, вы лежите в этой маленькой ванне, еще и в горячей. Нужно еще изобразить любовь.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Что касается других артистов, которые участвовали, это профессиональные актеры или это реальные люди, друзья?
Иван Дятлов:
Полиграфолог настоящий. И полиграф настоящий. И вся техника, которая прикреплена на героиню Анну тоже настоящая. И, конечно же, пока эта сцена снималась, полиграф выдавал правду и неправду. Поэтому, честно говоря, в этот момент в павильоне съемочном все были немножко напряжены, потому что все боялись вопросов. И это настроение напряженности помогло героине вжиться в образ.
Дмитрий Потапович:
Должна быть еще одна премьера?
Иван Дятлов:
Должна быть, будет премьера в ноябре моей новой песни, написал ее полностью сам, слова и музыку, она тоже осеняя, тоже про любовь, но, наверное, чуть более дерзкая. Песня писалась на эмоциях, и это помогло ей быть достаточно откровенной, яркой. Я уже много ее нахвалил, сейчас все услышите сами. Я даже не буду, наверное, объяснять смысл. Каждый найдет для себя свои смыслы в этой песни. «В никуда» выйдет совсем скоро.