«Клип сняли за один день в Минске». Поговорили с певцом Иваном Дятловым о творчестве и новых песнях

Иван Дятлов, певец:

Клип о расставании, клип о точке невозврата в отношениях. И это такая мини-история, мини-фильм получился. Есть в нем и немножко моей биографии, но мы это сделали с художественными приемами. Сама основа сложного расставания, о том, что нужно признаваться друг другу, когда отношения зашли в тупик, эти болезненные отношения дальше не продолжать, не лгать друг другу.

Екатерина Яцкевич, ведущая:

У вас, действительно, эта история рассказана в очень многих сценах. Как удалось все снять за один день?

Иван Дятлов:

Во-первых, проблема ограниченности времени. Нужно было все успеть сделать, потому что клип снимался полностью на наши ресурсы. И понятное дело, что мы были ограничены в них. Аренда техники была только сутки, поэтому нам пришлось все снимать в очень ускоренном формате. Все держались тайминга. Весь клип снимался в Беларуси, в Минске. Это полностью белорусское производство. И вообще очень удобно, Минск очень удобный город для этого, потому что можно успеть буквально все. Съездить в разные локации, поменять одежду, мы успели это сделать.

Екатерина Яцкевич:

А локация в ванной, там же столько пара. Неужели все было в кипятке?