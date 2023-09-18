Мошенники обманывают в Instagram! О новых методах кражи денег поговорили с правоохранителем

Мошенники обманывают и пенсионеров, и молодых людей, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. На их удочку попадаются обычные граждане и даже сотрудники правоохранительных органов. Миллионы долларов утекают в карманы преступников, лица которых так и остаются неизвестными.

Сергей Шуманский, ведущий:

Все потому, что работают аферисты, как правило, из-за границы, а в помощь им приходят современные технологии. IP-телефония, виртуальные кошельки и VPN-серверы, скрывающие реальные адреса. Как защитить своих близких и самим не стать жертвой циничного «развода»? Об этом и не только поговорили с начальником управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома Дмитрием Стасюлевичем. Сергей Шуманский:

Тема мошенничества, кибермошенничества – это, наверное, самая распространенная тема на сегодня, что касается преступности. И в этой студии мы не раз ее поднимали, и вы тоже не впервые у нас в гостях. Может, что-то изменилось? Судя по последним новостям, только появляются какие-то новые виды. Что изменилось в мошеннических схемах? Какие новые способы кражи появились?

Дмитрий Стасюлевич, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома:

В принципе, все, что появляется новое, – это хорошо забытое старое. Так что никаких совершенно новых способов в совершении преступлений нет. Есть какие-то небольшие ответвления того, что было раньше. Продолжаются совершаться звонки от лжесотрудников банковских учреждений, от лжесотрудников правооохранительных органов. В настоящее время также очень актуально распространение фишинговых ссылок на сайты, которые собирают данные. Не только данные, собирают также логин и пароль от доступа к личным кабинетам, используя которые потом происходит хищение денежных средств. То, о чем мы разговаривали раньше, и то, о чем мне однократно уже говорилось, все это актуально по настоящее время. Может быть, в каком-то плане и снизилась преступность, но незначительно. Опять же, это по сравнению с началом года. Сравнивая с прошлым годом, конечно, пока еще рано говорить о каком-то снижении, пока еще все-таки преступность набирает силу, пытаемся переломить эту тенденцию. Сергей Шуманский:

Был один период, когда массово были эти звонки пенсионерам по поводу аварий, даже прозвали «алло, мама» такие звонки. Потом как-то подзатихло. То ли профилактика сработала, то ли люди стали более внимательно относиться к таким звонкам. Потом были больше фишинговые на площадках торговых в интернете. Сейчас из последнего – люди вкладывают свои сбережения в якобы какие-то фондовые биржи в надежде на заработок. Чем аргументированы вот эти переходы? Мошенники следят за тем, что перестает работать?

Дмитрий Стасюлевич:

Да, работает все-таки профилактика. Работают в сфере профилактики не только правоохранительные органы. В принципе, субъектов профилактики очень много, особенно в Минске. Появляется новая схема совершения преступления. Условно говоря, новая, то есть хорошо забытая старая. Люди начинают попадаться на эти уловки. С нашей стороны работает профилактика, сбивается вал этих преступлений, соответственно, схема появляется новая. Были очень на слуху у всех эти преступления, которые назвали «алло, мама». Они были актуальны в прошлом году, в начале этого года. Сейчас регистрируются очень редко, соответственно, переключились злоумышленники на фишинговые ссылки именно банковских учреждений. Создавались доменные имена, и сами стартовые страницы один к одному были как банковских учреждений для входа в интернeт-банкинг. Ближе к полугодию меньше стала работать эта схема, и сейчас продолжаются, не затихая, звонки от лжесотрудников банков. Скорее всего, работает профилактика, соответственно, злоумышленники переключаются с одной схемы на вторую, когда люди немножко забывают, что есть такой род преступлений, есть такой. На слуху одно, появляется второе, третье и так далее. По поводу вкладывания схем – со времен МММ оно было, есть и по настоящее время, не так часто, но оно однозначно встречается, и люди страдают. Из последнего сейчас тоже очень актуально мошенничество в Instagram, когда предлагают продажу товара по явно заниженной стоимости. Это людей привлекает, люди готовы оплатить товар, готовы оплатить доставку, готовы оплатить хотя бы часть стоимости, то есть предоплату внести. В результате не получают ничего. Поэтому при покупке товаров через Instagram, что в принципе не запрещено, это можно делать, я бы рекомендовал однозначно оплачивать товар только лишь после его получения. Получили, убедились, это то, оплатили – и все довольны, все застрахованы. Как мошенники воруют деньги через Instagram?

Сергей Шуманский:

То есть мы сейчас говорим о том, что вместе с видом мошенничества изменился и протрет потерпевшего. Если в звонках на домашних телефон это были пенсионеры в основном, то при покупках в Instagram это в основном молодежь. Дмитрий Стасюлевич:

Категория однозначно моложе. Не только молодежь, от 20 до 40-50, то есть много кто пользуется этой площадкой, размещает там объявления о продаже, магазины работают там вполне законно, но пенсионеры уже туда попадают меньше. Соответственно, если «алло, мама», то это, как правило, пенсионеры. Если звонки от сотрудников банковских учреждений, сотрудников милиции, то довольно большая категория, но если брать тяжкие преступлении, также ближе к предпенсионному возрасту. Instagram – категория значительно моложе. Сергей Шуманский:

Я видел статистику, что чуть ли не каждый второй, третий белорус сталкивался с таким звонком, как минимум сталкивался. Я сталкивался дважды. А вам звонили?

Дмитрий Стасюлевич:

Дважды звонили, да. Сергей Шуманский:

Что вы можете сказать? Вы, наверное, пытались подыгрывать им, чтобы как-то узнать, как это все происходит? Что показало вам общение, действительно ли люди воздействуют? Дмитрий Стасюлевич:

Да, по самому разговору даже слышно, что очень речь поставлена, разговор очень быстрый: вот, очень срочно, сейчас происходит это, то, надо принять решение. Когда я начинаю задавать какие-то вопросы, то, соответственно, трубка кладется и уже больше не разговаривает, потому что злоумышленники пришли к такому выводу, что зачем тратить на человека полчаса общения, если сразу понятно, что у него деньги не похитишь. Поэтому они лучше будут совершать еще 5-10-15 звонков другим людям и все-таки пытаться эти деньги похитить. Соглашусь, люди, которые с утра до вечера звонят, пытаются совершить преступление – конечно же, у них будет все это налажено. Сергей Шуманский:

Мы по-прежнему говорим, что это все происходит из интернет-пространства, явно не в нашей стране. Есть ли какие-то результаты в плане расследования подобных мошенничеств? Есть ли результаты от профилактических мероприятий? Вот что говорит статистика

Дмитрий Стасюлевич:

Есть результаты однозначно, задерживаются и на территории Беларуси злоумышленники, которые в составе организованной преступной группы совершают такого рода преступления. Выполняют совершенно разные функции. Есть результаты и по задержаниям таких лиц за рубежом – без подробностей. Но результаты есть. Понятно, что мы всех задержали, я не могу сейчас сказать, к сожалению. Но результаты есть, мы работаем. Сергей Шуманский:

Как можно воздействовать на наших граждан, чтобы еще снизить количество реализованных преступлений? Дмитрий Стасюлевич:

Направлений на самом деле очень много. Это и простое донесение информации до граждан. Если это категория престарелых, где-то службы, подчиненные Мингорисполкому. Это социальная служба. Это и правоохранители. Это все службы милиции: как и криминальная милиция, милиция общественной безопасности. Это листовки. То же самое телевидение – это ведь тоже профилактика. Люди, которые услышат наш с вами разговор, надеюсь, что не будут подвержены такого рода преступлениям. В самих банковских учреждениях сотрудниками проводится профилактика. При выдаче кредитов, оформлении банковских карт. Осуществляется мониторинг транзакций, которые проводятся в адрес какого-то счета. То есть все это делается и вкупе все-таки дает результат.

Сергей Шуманский:

С некоторыми моментами… Я как пример приведу, мы общались часто с потерпевшими, в частности с пенсионерами, которые курьерам передавали деньги. Они открыто говорят, что вот я вчера буквально смотрела по телевизору, говорили, я это слышала, знала, но как я так сама повелась и отдала деньги, не знаю. И по поводу банков. Последняя новость, которую я прочитал, что один из банков ограничил экспресс-кредиты, и теперь они будут выдаваться не в этот же день, в течение часа после обращения, а минимум спустя 24 часа. И это направлено как раз таки на профилактику этих мошенников, которые буквально одномоментно воздействуют на людей. Это тоже результат работы с правоохранительными органами? Дмитрий Стасюлевич:

В том числе. Я не скажу, что это результат именно нашей работы. Нацбанк как регулятор тоже все это видит, они также работу профилактическую проводят, они дают определенные указания банкам. В принципе по поводу выдачи кредитов, это также были рекомендации нацбанкам, которые направлялись обязательно для исполнения. Работы много. Есть частные моменты по профилактике, я имею в виду банковскую сферу. То есть это все работает, но сказать, что конкретно работает милиция – нет Работают все службы: как правоохранители, милиция, Следственный комитет, прокуратура и так далее, также Национальный банк, службы различные, Мингорисполком. Все стараются преступность этого рода, да и вообще любую преступность свести к минимуму. И защитить жителей столицы, если столичную милицию брать, вообще граждан нашей страны.