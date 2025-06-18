С начала 2025-го медицинскую помощь в Беларуси получили более 50 тысяч иностранцев

Высокое качество и доступная цена. За 2024 год экспорт услуг в сфере здравоохранения в Беларуси достиг 43 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чаще всего приезжают на лечение из России. Также квалификация белорусских врачей востребована у граждан Азербайджана, Армении, Казахстана, государств ЕС. С начала года к нам приехали пациенты из 137 стран.

Ян Бедушевский, заведующий сектором продвижения экспорта услуг БГМУ, руководитель проекта «Клиники Беларусь»:

В основном все иностранные пациенты, которые приезжают в Республику Беларусь, едут исключительно к нам исходя из стоимости на услуги, потому что они действительно ниже в нашей стране. Притом качество достаточно находится на высоком уровне.

Наиболее востребованные медицинские услуги у иностранцев – трансплантация, протезирование суставов, лечение онкологии, кардиологическая и кардиохирургическая помощь и стоматология.