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С начала 2025-го медицинскую помощь в Беларуси получили более 50 тысяч иностранцев

18 июня 2025 07:01
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Высокое качество и доступная цена. За 2024 год экспорт услуг в сфере здравоохранения в Беларуси достиг 43 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чаще всего приезжают на лечение из России. Также квалификация белорусских врачей востребована у граждан Азербайджана, Армении, Казахстана, государств ЕС. С начала года к нам приехали пациенты из 137 стран.

С начала 2025-го медицинскую помощь в Беларуси получили более 50 тысяч иностранцев-2

Ян Бедушевский, заведующий сектором продвижения экспорта услуг БГМУ, руководитель проекта «Клиники Беларусь»:
В основном все иностранные пациенты, которые приезжают в Республику Беларусь, едут исключительно к нам исходя из стоимости на услуги, потому что они действительно ниже в нашей стране. Притом качество достаточно находится на высоком уровне. 

Наиболее востребованные медицинские услуги у иностранцев – трансплантация, протезирование суставов, лечение онкологии, кардиологическая и кардиохирургическая помощь и стоматология.

# Медицина # Иностранцы в Беларуси

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