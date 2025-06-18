Раскрыть потенциал молодёжи в различных сферах. Узнали, как выбирали обладателей премии «Молодой лидер Минщины»

Стали известны обладатели престижной областной премии «Молодой лидер Минщины». Работы победителей охватывают различные сферы: от промышленности и науки до образования и культуры. Поговорили подробнее об этом конкурсе с гостями.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Вероника Шишковская, заместитель начальника отдела идеологической работы и по делам молодежи главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского областного исполнительного комитета и Ангелина Деменкова, врач Молодечненской центральной районной больницы.

Илья Нечаев, ведущий:

Расскажите нам о конкурсе. Как он проходил, сколько проектов было представлено и какие они были?