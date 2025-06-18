Раскрыть потенциал молодёжи в различных сферах. Узнали, как выбирали обладателей премии «Молодой лидер Минщины»

Стали известны обладатели престижной областной премии «Молодой лидер Минщины». Работы победителей охватывают различные сферы: от промышленности и науки до образования и культуры. Поговорили подробнее об этом конкурсе с гостями.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Вероника Шишковская, заместитель начальника отдела идеологической работы и по делам молодежи главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского областного исполнительного комитета и Ангелина Деменкова, врач Молодечненской центральной районной больницы.
Илья Нечаев, ведущий:
Расскажите нам о конкурсе. Как он проходил, сколько проектов было представлено и какие они были?
Вероника Шишковская, заместитель начальника отдела идеологической работы и по делам молодежи главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского областного исполнительного комитета:
В первую очередь хотелось бы отметить, что Минская область, как центральный регион нашей страны, значительное внимание уделяет работе с молодежью, в том числе с молодыми специалистами. Создает непосредственно все условия для того, чтобы молодежь Минщины смогла реализоваться, проявить свои творческие замыслы, идеи. Именно этот конкурс «Молодой лидер Минщины» является результатом совместной работы нашего руководства, где молодежь сможет продемонстрировать не только свои достижения, проявить лидерские качества, реализовать задуманные идеи, проекты. Также этот конкурс является неким социальным лифтом, потому что ведь самая главная цель этого конкурса – это не только показать эти проекты, внедрить их и получить социально-экономический эффект, но кроется здесь немножко другая еще цель – помочь нашей молодежи, Минщины в личностном, профессиональном росте. То есть это тот социальный лифт, который позволяет молодому представителю быть представленным в других молодежных общественных формированиях, таких как Молодежные советы при Палате представителей, при Совете Республики, при Минском областном исполнительном комитете, также при Совете Республики при Минском областном исполнительном комитете. То есть здесь кроются гораздо глобальнее цели этого конкурса, нежели просто представить свой проект и защитить.
Подробности в видео.