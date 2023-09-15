Липовые розыгрыши и программы инвестирования. Собрали самые свежие случаи разводов мошенников

Интернет – удобный способ получить доступ к любой информации, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Благодаря интернету люди могут свободно общаться друг с другом на расстоянии, вести бизнес, продавать и покупать различные товары, заказывать услуги и оказывать их.

Сергей Шуманский, ведущий:

Однако интернет может нести не только пользу, но и вред, даже опасность. Безобидные на первый взгляд покупки, переписки и другие действия в Сети могут повлечь за собой большие потери. Бурное развитие IT, стремительный рост числа электронных устройств и услуг, предоставляемых населению с использованием интернета, привели к увеличению количества киберпреступлений. Раз за разом волну телефонных мошенничеств удается сбить, но наряду с самими преступниками серьезным врагом правоохранителей становится человеческая беспечность. Не зря телефонные мошенничества называют аферами на доверии.

Сергей Шуманский:

Сегодня появилось множество видов мошенничеств, направленных на получение конфиденциальных данных и дальнейшее их использование в корыстных целях. К числу самых популярных видов обмана в сети Интернет можно отнести фишинг и вишинг. Кроме того, аферисты разводят белорусов и по телефону, обманным путем уговаривая оформить на себя кредит и перевести все деньги на их счет. Или, например, липовые магазины в Instagram, когда после 100%-ной предоплаты продавец того или иного товара просто перестает выходить на связь. А в последнее время мошенники стали выманивать деньги у минчан под видом госкомпаний. Обещали легкий заработок в интернете, всего-то и нужны было вложиться в несуществующую программу инвестирования. Итог известный и, к сожалению, печальный – большие финансовые потери и стресс.

Жулики, мошенничество, аферы – эти слова вы точно слышали в СМИ или читали в интернете. Да и каждый день, листая ленту новостей, вы видите информацию о том, что где-то кого-то обокрали, кого-то обманули. Чаще всего подобные сообщения мы просто пролистываем, ведь кажется, что это не про меня, я умнее, я точно на это не поведусь. А мошенники уже несколько столетий пользуются этим. Кстати, мошенничество как способ обманным путем завладеть имуществом других людей вспоминается еще со времен Древнего Рима, а вот на Руси это понятие было известно с середины XVI века в судебниках. Кажется, что за это время человечество уже давно должно было победить и искоренить подобную деятельность, ведь технический прогресс не стоит на месте. Но нет, мошенники тоже идут в ногу со временем и применяют все эти технологии против нас.

Екатерина Цевелюк, начальник ОПК Фрунзенского РУВД Минска:

Во Фрунзенское РУВД обратилась минчанка, которая стала жертвой кибермошенников. Женщине в мессенджере позвонила девушка, которая представилась сотрудником Следственного комитета и сообщила, что неизвестный мужчина открыл счет на имя заявительницы и перевел деньги на спонсирование экстремистской деятельности.

Сегодня часто белорусы попадаются на фишинг-ловушки. Все по классике: люди получают рассылки на фейковые сайты. Злоумышленники заманивают своих жертв скидками, липовыми выигрышами и акциями. На деле же белорусы просто передают свои персональные данные, а дальше как по накатанной обнаруживают у себя кредиты, микрозаймы и снятие со счетов денег.

Попросили установить приложение. После чего говорили, в какие банки идти, чтобы обезопасить себя и чтобы не были открыты эти кредиты. Всегда говорили, что мы вам погасили кредит, присылали подтверждающие документы, что этот кредит уже погашен. Так, в общей сложности, было списано около 55 тысяч белорусских рублей.

На удочку мошенников попался и вот этот молодой человек. Однажды в ленте мессенджера он наткнулся на заманчивое предложение. Интернет-магазин предлагал с хорошей скидкой обувь. Заказ приняли, но попросили стопроцентную предоплату. Мужчина проявил бдительность и сообщил продавцу, что заплатит за товар только после получения.

Никаких реальных гарантий у меня не было, если бы я заплатил деньги и мне ничего не пришло. Еще я просил у них выслать хотя бы фотку самих кроссовок. Чтобы подтвердить, что у них есть этот товар в наличии. Даже этого элементарного они не могли выполнить, ссылаясь на то, что они у поставщика. В итоге я сказал: я на ваших условиях не буду покупать. Они не отвечали, потом через день написали: хорошо, мы вам вышлем кроссовки, вы их оплатите при получении. Но оплатите только доставку.

Ульяна Соколовская, старший инспектор ГИОС Партизанского РУВД Минска:

Тогда продавец сбросил ссылку для оплаты доставки. Потерпевший перешел по ссылке, которая оказалась фишинговой, и ввел свои реквизиты. После чего злоумышленники списали с его счета свыше 900 рублей. Нередко для фишинга создают отдельные сайты, умело маскируя их под известные онлайн-магазины или торговые сети. Отличить их от настоящих практически невозможно.

Константин Блажей, начальник криминальной милиции Московского РУВД Минска:

За месяц в Московское РУВД обратились 20 жителей района, которые попали на уловку одного и того же интернет-мошенника и лишились более чем 28 тысяч рублей. Все заявители оказались жертвами интернет-магазина, где хотели приобрести последнюю модель популярного смартфона по низкой цене.

Благотворительность – еще один инструмент обмана людей. Злоумышленники взламывают чужие аккаунты, размещают информацию о сборе средств нуждающимся – доверчивые и сострадательные белорусы не могут пройти мимо. В такой денежный капкан попала минчанка Алеся.

Алеся, потерпевшая:

Ситуация была около двух недель назад. Когда вечером в выходной день я вышла на свою страницу в Instagram, то увидела сторис, выложенную моей бывшей выпускницей, о том, что ее ребенку нужна финансовая помощь, потому что они попали в аварию, ребеночек очень болеет, нужна срочная операция. Я подумала, что это правда, хотя, к сожалению, телефонов у меня не было, чтобы ей позвонить. Я написала ей в сообщения в Instagram, мне ответили, что да, случилась такая беда. В итоге женщина перевела на счет мошенников 200 рублей. В 50 раз больше, то есть 10 тысяч рублей лишились сразу две столичные жительницы. Правда, в этом случае обе потерпевшие хотели, наоборот, подзаработать.

Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:

В столичную милицию обращаются минчане, которые поверили фальшивой рекламе, вложились в несуществующую программу инвестирования от «Беларуськалия» и потеряли крупные суммы денег. Все потерпевшие увидели рекламу либо в социальных сетях, либо при просмотре государственных телеканалов через интернет-телевидение. Рекламные видео и посты сообщали, будто каждый вкладчик может зарабатывать от 10 тысяч рублей ежемесячно. Для этого необходимо пройти тестирование, указать все свои данные и держать связь с консультантом. Для достоверности мошенники использовали в сюжетах логотипы «Беларуськалия», телеканала «Беларусь 24» или информагентства «БЕЛТА».

По той же схеме в карман преступников инвестировала и 50-летняя жительница Гомеля. Открыла счет на бирже и стала ждать дивидендов, в итоге за два месяца пострадавшая вместо прибыли потратила все свои сбережения и деньги, взятые взаймы у знакомых. К тому же оформила сразу три кредита. Всего гомельчанка лишилась 74 тысяч рублей.