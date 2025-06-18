Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна выступил с резким заявление в адрес Российской Федерации. Об этом пишет РИА новости со ссылкой на Defense One.

Цахкна рассказал о новой концепции, согласно которой «если Россия придет», то глава эстонского внешнеполитического ведомства обещает принести «войну в Россию».

Он также подчеркнул, что на июньском саммите Североатлантического альянса будет обсуждаться увеличение бюджетов, направленных на оборону, а также варианты быстрого реагирования якобы в случае нападения РФ.

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