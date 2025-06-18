Воздушная война между Ираном и Израилем продолжается

Иран и Израиль нанесли новые удары друг по другу на фоне бушующей воздушной войны между двумя странами. Сегодня, 18 июня, рано утром с Западного берега было видно, как ракеты проносятся в ночном небе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столкновения между двумя государствами продолжаются шестой день. Израильские военные сообщили, что в первые два часа суток по Израилю выпущены две иранские ракеты. Над Тель-Авивом были слышны взрывы. Напомним, 10 июня Израиль начал свою самую крупную в истории воздушную войну против Ирана, поскольку Исламская республика якобы находится на грани создания ядерного оружия. Тегеран отрицает стремление к его созданию и указывает на свое право использовать ядерные технологии в мирных целях, включая обогащение. Ведь страна является участником международного договора о нераспространении ядерного оружия.