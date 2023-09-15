Блогер Приятный Ильдар попался на уловку мошенников! Он рассказал о краже нескольких тысяч
Интернет – удобный способ получить доступ к любой информации, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Благодаря интернету люди могут свободно общаться друг с другом на расстоянии, вести бизнес, продавать и покупать различные товары, заказывать услуги и оказывать их.
Для каждого случая у обманщиков индивидуальная тактика. Например, своя специфика надувательства характерна для сайтов знакомств. Сперва, как правило, мошенники собирают о своей жертве как можно больше информации через соцсети.
Дальше, узнав, например, что вы любите кино, зовут на премьеру фильма. Просят деньги, чтобы забронировать билеты, а после исчезают. Подобный инцидент недавно произошел с жителем Фрунзенского района столицы. Любовь к театру стоила ему 2 тысяч белорусских рублей.
Елена Чубанова, старший инспектор ГИОС Фрунзенского РУВД Минска:
Во Фрунзенское РУВД обратился житель столицы, который стал жертвой кибермошенников. Заявитель пояснил, что в интернете познакомился с девушкой, которая в процессе переписки предложила сходить в театр. Для этого необходимо было заказать билеты, перейдя по ссылке, отправленной новой знакомой. После ввода реквизитов карты мужчина обнаружил, что страница сайта, где он покупал билеты, зависла.
Ильдар, потерпевший:
Такое бывает. Я пишу ей. Она говорит: там есть служба поддержки. Я начал писать в службу поддержки. Они говорят: можно вернуть эти деньги. Я перехожу по этой ссылочке, там форма возврата. Я ввожу опять свои данные, но без CVV-кода. Я ввел там данные, и мне приходит смс, где большими буквами (внимание сейчас, full-концентрация) написано: никому не сообщайте этот код! Но так как я был немного отвлечен другими делами, я не обратил внимание, вставил этот код, и буквально через 30 секунд мне приходит сообщение от моего банка: в ваше банковское приложение кто-то вошел.
Как понять, что вам звонит мошенник? Психолог детально объяснила, что говорить обманщикам – подробности.