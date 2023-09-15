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Блогер Приятный Ильдар попался на уловку мошенников! Он рассказал о краже нескольких тысяч

15 сентября 2023 14:10
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Интернет – удобный способ получить доступ к любой информации, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Благодаря интернету люди могут свободно общаться друг с другом на расстоянии, вести бизнес, продавать и покупать различные товары, заказывать услуги и оказывать их.

Блогер Приятный Ильдар попался на уловку мошенников! Он рассказал о краже нескольких тысяч-1

Для каждого случая у обманщиков индивидуальная тактика. Например, своя специфика надувательства характерна для сайтов знакомств. Сперва, как правило, мошенники собирают о своей жертве как можно больше информации через соцсети.

Блогер Приятный Ильдар попался на уловку мошенников! Он рассказал о краже нескольких тысяч-4

Дальше, узнав, например, что вы любите кино, зовут на премьеру фильма. Просят деньги, чтобы забронировать билеты, а после исчезают. Подобный инцидент недавно произошел с жителем Фрунзенского района столицы. Любовь к театру стоила ему 2 тысяч белорусских рублей.

Блогер Приятный Ильдар попался на уловку мошенников! Он рассказал о краже нескольких тысяч-7

Елена Чубанова, старший инспектор ГИОС Фрунзенского РУВД Минска:
Во Фрунзенское РУВД обратился житель столицы, который стал жертвой кибермошенников. Заявитель пояснил, что в интернете познакомился с девушкой, которая в процессе переписки предложила сходить в театр. Для этого необходимо было заказать билеты, перейдя по ссылке, отправленной новой знакомой. После ввода реквизитов карты мужчина обнаружил, что страница сайта, где он покупал билеты, зависла.

Блогер Приятный Ильдар попался на уловку мошенников! Он рассказал о краже нескольких тысяч-10

Ильдар, потерпевший:
Такое бывает. Я пишу ей. Она говорит: там есть служба поддержки. Я начал писать в службу поддержки. Они говорят: можно вернуть эти деньги. Я перехожу по этой ссылочке, там форма возврата. Я ввожу опять свои данные, но без CVV-кода. Я ввел там данные, и мне приходит смс, где большими буквами (внимание сейчас, full-концентрация) написано: никому не сообщайте этот код! Но так как я был немного отвлечен другими делами, я не обратил внимание, вставил этот код, и буквально через 30 секунд мне приходит сообщение от моего банка: в ваше банковское приложение кто-то вошел.

Как понять, что вам звонит мошенник? Психолог детально объяснила, что говорить обманщикам – подробности.

# Интернет-мошенничество # общество # Фотофакт

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