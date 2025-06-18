В Минске проходит VII Международный фестиваль «ТекСтильный букет»

Национальный центр современных искусств в седьмой раз стал домом для Международного фестиваля «ТекСтильный букет». Он объединил как профессиональных художников, так и мастеров из народа, увлеченных общим делом – созданием произведений из ткани, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Девиз «ТекСтильный букета» меняется ежегодно – проходили фестивали, посвященные осмыслению военной и космической тем, традиций народного творчества. В 2025 году тема – семья. Лоскутное шитье, ткачество, авторские куклы – почти все направления декоративно-прикладного искусства создают неповторимо теплую, душевную атмосферу.

Анна Голубева, участница фестиваля: Уникальность как раз в том, что здесь и люди, которые только начинают работать с текстилем, экспериментируют, работают в классических традиционных техниках, профессиональные художники, опытные – все вместе.

Олеся Иноземцева, заместитель директора Национального центра современных искусств:

Обдумывая концепцию этого фестиваля, хотелось обозначить, что это седьмой фестиваль. Цифра семь – она сакральная для славянской культуры, для белорусской. Очень много поверий связано, поговорок, пословиц. И, конечно же, цифра семь, она и звучит в слове семья.

Впервые зрители смогут увидеть работы студентов из Китая. В программе фестиваля – образовательные лекции, мастер-классы и презентации.