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Как понять, что вам звонит мошенник? Психолог детально объяснила, что говорить обманщикам

15 сентября 2023 20:11
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Интернет удобный способ получить доступ к любой информации, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Благодаря интернету люди могут свободно общаться друг с другом на расстоянии, вести бизнес, продавать и покупать различные товары, заказывать услуги и оказывать их.

Как понять, что вам звонит мошенник? Психолог детально объяснила, что говорить обманщикам-1

Орудующие на сайтах знакомств умело играют на чувствах и эмоциях. Например, женщинам часто пишут солдаты. Псевдовоеннослужащие говорят, что хотят приехать на свидание, но денег на билет не хватает. Как же обезопасить себя от фальшивых ухажеров?

Как понять, что вам звонит мошенник? Психолог детально объяснила, что говорить обманщикам-4

Александра Магирани, психолог:
Зовите мужчину в Skype или любой другой видеомессенджер. Скорее всего, мошенник откажется. Отказ от видео трудно будет объяснить. Если объект отказывается, все становится ясно. Проверьте собеседника в списках мошенников. Наберите в поиске «черные списки женихов», и вы получите ссылки на сайты, форумы, обсуждения. Не реагируйте на эмоциональные провокации: болеет ребенок, попал в больницу, ищу политическое убежище. Проверьте мужчину по Google, это делается за пять минут. Еще можно попросить собеседника прислать его фото с определенным жестом или надписью специально для вас. Джентльмен не откажет даме в таком капризе, а у мошенников не будет времени на эти глупости. Не высылайте деньги, даже если мужчина прошел все проверки. Не называйте свой адрес человеку, с которым вы никогда не встречались. И, конечно же, проверяйте паспорт.

Как понять, что вам звонит мошенник? Психолог детально объяснила, что говорить обманщикам-7

Низкая цена – этот фактор чаще всего становится главным оружием в арсенале злоумышленников из липовых онлайн-магазинов. Но следует помнить, что бесплатный сыр только в мышеловке.

Александра Магирани:
Страх упущенных возможностей – это один из самых популярных страхов в современном мире. Не разбогатеть, когда все вокруг богаты. Люди боятся упустить возможность. И если срок действия предложения ограничен, то, скорее, согласятся его принять.

Как понять, что вам звонит мошенник? Психолог детально объяснила, что говорить обманщикам-10

Правоохранители едва поспевают за современными комбинаторами. Деньги за деньги, причем большие за маленькие. Онлайн-розыгрыш покоряет просторы интернета и сулит озолотиться. Любому участнику с бухты-барахты обещают кругленькую сумму в подарок. Делать ничего не надо, всего-то перевести небольшую комиссию. К слову, верящих в такое чудо немало, причем эти же люди знают, что ни в каких конкурсах они не участвовали. Но желание халявы берет верх.

Александра Магирани:
Принцип задолженности. Если кто-то что-то для нас делает, мы начинаем чувствовать себя как будто бы обязанными. Например, мошенник предлагает эксклюзивную возможность вложить деньги или большую скидку только для нас, а мы расплачиваемся за услугу тем, что ведемся на обман.

Блогер Приятный Ильдар попался на уловку мошенников! Он рассказал о краже нескольких тысяч – читайте здесь.

# Мошенничество # общество # Александра Магирани # Фотофакт

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