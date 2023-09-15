Как понять, что вам звонит мошенник? Психолог детально объяснила, что говорить обманщикам

Интернет – удобный способ получить доступ к любой информации, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Благодаря интернету люди могут свободно общаться друг с другом на расстоянии, вести бизнес, продавать и покупать различные товары, заказывать услуги и оказывать их.

Орудующие на сайтах знакомств умело играют на чувствах и эмоциях. Например, женщинам часто пишут солдаты. Псевдовоеннослужащие говорят, что хотят приехать на свидание, но денег на билет не хватает. Как же обезопасить себя от фальшивых ухажеров?

Александра Магирани, психолог:

Зовите мужчину в Skype или любой другой видеомессенджер. Скорее всего, мошенник откажется. Отказ от видео трудно будет объяснить. Если объект отказывается, все становится ясно. Проверьте собеседника в списках мошенников. Наберите в поиске «черные списки женихов», и вы получите ссылки на сайты, форумы, обсуждения. Не реагируйте на эмоциональные провокации: болеет ребенок, попал в больницу, ищу политическое убежище. Проверьте мужчину по Google, это делается за пять минут. Еще можно попросить собеседника прислать его фото с определенным жестом или надписью специально для вас. Джентльмен не откажет даме в таком капризе, а у мошенников не будет времени на эти глупости. Не высылайте деньги, даже если мужчина прошел все проверки. Не называйте свой адрес человеку, с которым вы никогда не встречались. И, конечно же, проверяйте паспорт.

Низкая цена – этот фактор чаще всего становится главным оружием в арсенале злоумышленников из липовых онлайн-магазинов. Но следует помнить, что бесплатный сыр только в мышеловке. Александра Магирани:

Страх упущенных возможностей – это один из самых популярных страхов в современном мире. Не разбогатеть, когда все вокруг богаты. Люди боятся упустить возможность. И если срок действия предложения ограничен, то, скорее, согласятся его принять.