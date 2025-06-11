Большой организованный рынок стран ЕАЭС могут официально запустить 1 января 2027 года

Большой организованный рынок стран ЕАЭС могут официально запустить уже 1 января 2027 года. Он позволит обеспечить свободную торговлю товарами, услугами, капиталом и рабочей силой между странами союза. Об этом заявили на общем годовом собрании Международной ассоциации бирж, которое проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интерес к биржевой торговле растет. И белорусская финансовая мекка устанавливает рекорды: в 2024 году оборот вырос на 150 %. Лидеры экспорта – пиломатериалы, молочная и мясная продукция. Россия, Китай и страны Средней Азии – среди главных покупателей. Сегодня в центре внимания участников международного форума – прозрачность рынков, борьба с монополиями и создание международной системы ценовых индикаторов. После ухода западных агентств эта задача одна из ключевых.

Александр Осмоловский, председатель правления Белорусской универсальной товарной биржи:

Сейчас продолжаем работу рабочей группы по разработке ценовых индикаторов на внебиржевом рынке. Это нам позволит еще больше расширить линейку ценовых индикаторов и помочь бизнесу, конечно, ориентироваться в ценах сегодняшних.

Курмет Орзаев, председатель правления товарной биржи «Евразийская торговая система» (Казахстан):

Очень символично, что еще и 14 лет назад в Минске в стенах белорусской биржи был образован комитет товарных рынков при международной ассоциации. Этот комитет объединяет руководителей всех товарных бирж региона. И с тех пор мы имеем такую диалоговую площадку и единую ассоциацию, которая формирует видение развития организованных рынков в регионе. Для того, чтобы изучить опыт работы Международной ассоциации бирж, в белорусскую столицу приехали представители торговых площадок ОАЭ, Туркменистана, Алжира и Мозамбика. По итогам собрания участники примут решение о присоединении их к ассоциации и дальнейших шагах по развитию сотрудничества.

Джигнеш Сангви, финансовый директор Дубайской биржи золота и сырьевых товаров:

Для меня большая честь быть здесь, в Беларуси. Это отличная возможность обменяться опытом с участниками собрания. Мы планируем активнее развивать сотрудничество с белорусской товарной биржей по широкому направлению. Поэтому у нас большие ожидания от этого мероприятия. И я думаю, что наши цели будут достигнуты.