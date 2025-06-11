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Какие туристические места в Беларуси самые популярные? Мнение

11 июня 2025 09:52
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Летняя пора – это время открыть для себя чудеса путешествий, не нужно отправляться за тридевять морей – красота уже ждет вас здесь, рядом. Исследуйте древние замки, современные города и живописные деревеньки. Беларусь – страна, которая удивляет и вдохновляет, стоит лишь сделать первый шаг. Об этом и поговорили с гостьей.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Екатерина Гончаренок, заместитель директора департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь.

Юрий Царев, ведущий:
Очень хорошо развивается туризм в Беларуси. Скажите, с точки зрения историко-культурных объектов, наследия и вообще исторических наших культурных объектов, что можно посещать в первую очередь в нашей стране? Какие наиболее популярные места, которые в топ-5 у нас?

Какие туристические места в Беларуси самые популярные? Мнение -2

Екатерина Гончаренок, заместитель директора департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:
В первую очередь это объекты, которые занесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это Мирский замок, Несвижский дворцово-парковый комплекс. Также это наш национальный парк «Беловежская пуща», элементы Дуги Струве. Кроме этого, конечно, отдельной вехой идут объекты, посвященные Великой Отечественной войне. Это музей Великой Отечественной войны, «Брестская крепость-герой».

Подробности в видео.

# Туризм # Юрий Царёв # Александр Меженный # Юлия Самусенко

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