Какие туристические места в Беларуси самые популярные? Мнение

Летняя пора – это время открыть для себя чудеса путешествий, не нужно отправляться за тридевять морей – красота уже ждет вас здесь, рядом. Исследуйте древние замки, современные города и живописные деревеньки. Беларусь – страна, которая удивляет и вдохновляет, стоит лишь сделать первый шаг. Об этом и поговорили с гостьей.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Екатерина Гончаренок, заместитель директора департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь.

Юрий Царев, ведущий:

Очень хорошо развивается туризм в Беларуси. Скажите, с точки зрения историко-культурных объектов, наследия и вообще исторических наших культурных объектов, что можно посещать в первую очередь в нашей стране? Какие наиболее популярные места, которые в топ-5 у нас?