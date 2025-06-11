Литва требует от ЕС дополнительных санкций против Беларуси

Литва ищет надуманные предлоги для введения новых санкций против нашей страны. Так власти республики обвинили Беларусь в том, что она создает искусственные помехи для работы навигационных систем. Официальный Вильнюс заявил, что они влияют на такие стратегические секторы, как транспорт, энергетика и телекоммуникации. И вообще, якобы создают угрозу национальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва даже составила официальное обращение к руководству ЕС и убедила подписать его еще несколько стран Евросоюза. В том числе Испанию, которая находится за тысячи километров от Беларуси и от якобы создаваемых ею радиопомех. В Еврокомиссии пока отказались принимать какое-либо решение по запросу Литвы ввести новые санкции против Беларуси. Причина проста: ни Вильнюс, ни его союзники по ЕС не привели никаких доказательств своим утверждениям.