Минэкономики приглашает принять участие в публичном обсуждении обновлённой редакции Директивы №4

Внести свой вклад в стимулирование деловой активности в стране может каждый белорус. Министерство экономики приглашает принять участие в публичном обсуждении обновленной редакции Директивы №4 о развитии предпринимательской инициативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект документа ведомство подготовило во взаимодействии с заинтересованными сторонами. Он содержит ряд мер, направленных на упрощение регуляторных и экономических условий ведения деятельности, смягчение форматов контроля и гарантирование права на деловой риск, повышение качества правового регулирования и вовлечение деловых кругов в процесс принятия управленческих решений на основе открытого диалога. Все это может помочь в реализации делового потенциала населения, а также создания дополнительных условий для повышения конкурентоспособности. Ознакомиться с документом и внести свои предложения белорусы могут на Правовом форуме Беларуси по 20 июня.