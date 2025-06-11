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Минэкономики приглашает принять участие в публичном обсуждении обновлённой редакции Директивы №4

11 июня 2025 10:30
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Внести свой вклад в стимулирование деловой активности в стране может каждый белорус. Министерство экономики приглашает принять участие в публичном обсуждении обновленной редакции Директивы №4 о развитии предпринимательской инициативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минэкономики приглашает принять участие в публичном обсуждении обновлённой редакции Директивы №4-2

Проект документа ведомство подготовило во взаимодействии с заинтересованными сторонами. Он содержит ряд мер, направленных на упрощение регуляторных и экономических условий ведения деятельности, смягчение форматов контроля и гарантирование права на деловой риск, повышение качества правового регулирования и вовлечение деловых кругов в процесс принятия управленческих решений на основе открытого диалога. Все это может помочь в реализации делового потенциала населения, а также создания дополнительных условий для повышения конкурентоспособности. Ознакомиться с документом и внести свои предложения белорусы могут на Правовом форуме Беларуси по 20 июня. 

# Министерство экономики Республики Беларусь

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