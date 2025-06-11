Беларусь с официальным визитом посетит Президент Кубы. Почетный гость примет участие в Евразийском экономическом форуме в конце июня. Об этом сообщил посол этой страны на встрече с Натальей Кочановой в Совете Республики. Говорили о достигнутом за годы сотрудничества и обозначили планы на перспективу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Между официальным Минском и Гаваной выстроен многолетний политический диалог. Мы взаимодействуем на международных площадках, а также укрепляем контакты на уровне парламентов. Развитие отношений в этом направлении является стимулом для динамики в других областях. На экономическом поле стремимся к наращиванию товарооборота. Партнеры заинтересованы в поставках нашей сельхозтехники. Обмениваемся также опытом и наработками в медицине, науке. Есть успехи в фармакологической промышленности: на Кубе налажено совместное производство лекарств.

Сантьяго Перес Бенитес, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кубы в Беларуси: Мы говорили о необходимости наращивания нашей связи в области здравоохранения, потому что у Беларуси есть огромнейший потенциал, и у Кубы огромнейший потенциал на развитие и совместных проектов, и на продаже белорусских медикаментов, препаратов не только на Кубе, но и в Латинской Америке. Также совместные разработки в области науки.

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы настроены на дальнейшее укрепление договорно-правовой базы наших отношений. На сегодняшний день между Беларусью и Кубой подписано более 30 двухсторонних документов, которые охватывают почти все сферы нашего взаимодействия. Но, как говорят, нет предела совершенства, поэтому я уверен, что и ближайший визит, и ближайшие контакты как на высшем уровне, на межправительственном уровне, на межпарламентском уровне принесут нам новые договоренности.

От экономики до гуманитарной сферы. Есть предложения для сотрудничества в области спорта, культуры, образования. Кубе интересен и наш опыт в реализации мер государственной молодежной политики. Укрепляется также партнерство в сфере туризма. Белорусы часто выбирают кубинские пляжи для отдыха. Безвизовый въезд, доступные цены на туры и возможность отправиться на отдых круглый год делают это направление востребованным у путешественников.