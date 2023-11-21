Пакистанские режиссёры дебютировали на фестивале «Лiстапад»

Кинодебют на Минском международном фестивале «Лістапад». Впервые в истории конкурса свои работы представляют режиссеры из Пакистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Показ фильмов организовали при поддержке пакистанского посольства в Беларуси. Оценить премьерные ленты собрались около 150 человек. Среди них послы, представители дипкорпуса, СМИ и люди, интересующиеся кино. Захватывающие сюжетные линии и достойная актерская игра – две картины нашли отклик у зрителей. Одна из них драма о проблемах любви, самопожертвовании и давлении со стороны общества. Другая – фильм о первой женщине-генерале в истории пакистанской армии.

Саджад Хайдер Хан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Пакистана в Беларуси:

Отношения между Беларусью и Пакистаном находятся на прекрасном уровне и развиваются. Мы очень рады, что наше сотрудничество, которое показывает хорошие результаты в сфере экономики, сельского хозяйства, политики и оборонных вопросов, пополнилось такой точкой соприкосновения, как кинематограф. Мы надеемся, что благодаря участию в «Лістападе» мы познакомим белорусского зрителя с искусством пакистанского кино.

К слову, в этом году дебютанты из Пакистана прислали на фестиваль самое большое количество фильмов.