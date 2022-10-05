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Молодёжные инициативы смогут получать бюджетное финансирование

05 октября 2022 14:40
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Новости Беларуси. Бюджетное финансирование смогут получать молодежные инициативы. Глава государства подписал соответствующий закон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодёжные инициативы смогут получать бюджетное финансирование-1

Сейчас в стране зарегистрировано 184 инициативные группы и организации. Теперь на конкурсной основе они смогут реализовать свои проекты за счет госбюджета. Координатором финансирования стал Белорусский союз молодежи.

Молодёжные инициативы смогут получать бюджетное финансирование-4

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Это новое направление государственной поддержки молодежи в нашей стране, оно, кстати, очень актуально. Практически она уже реализуется, многие молодежные инициативы нашли свою, в том числе, и финансовую поддержку, получили определенный опыт участия в белорусских грантовых проектах. Это очень хорошо, что сегодня мы нашли такую возможность у себя поддержать молодежные инициативы, выделить определенное финансирование.

Молодёжные инициативы смогут получать бюджетное финансирование-7

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Предшествовало важному моменту, подписанию указа, на протяжении года такой экспериментальный проект молодежных инициатив. Хочется отметить успех этого эксперимента. В этом году у нас уже реализованы ряд площадок, таких как в лепельском доме-интернате закуплено оборудование для коррекции деток, для коррекции развития, музыкальные инструменты, спортивные тренажеры. Также у нас в Бобруйске открыта спортивная площадка. В конце осени планируется открытие скалодрома для молодежи.

Молодёжные инициативы смогут получать бюджетное финансирование-10

Кроме того, в рамках закона закрепляется запрет на реализацию несовершеннолетним электронных систем курения, жидкостей для них, систем для потребления табака. Эта мера призвана способствовать формированию здорового образа жизни молодежи.

# Закон # общество # Сергей Клишевич # Александр Лукьянов # Фотофакт

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