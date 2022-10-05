Строить одноквартирные дома в Беларуси станет ещё проще. Какие есть нюансы?

Без разрешений и проектной документации. Обзавестись собственным уютным гнездышком вдали от шумного мегаполиса – миссия выполнима. Согласно новому указу Президента строить одноквартирные дома в Беларуси станет еще проще.

Сергей Новиков, адвокат Минской областной коллегии адвокатов: 13 июня 2022 года Президентом Республики Беларусь был подписан указ № 202 об упрощенном порядке возведения и реконструкции объектов строительства. Согласно данному указу юридическим лицам и ИП возведение и реконструкция возможны в сельских населенных пунктах, пунктах городского типа, городах (за исключением Минска) на основании паспорта застройщика. Гражданам в сельских населенных пунктах, расположенных на территориях районов, прилегающих к Минску и областным центрам, поселкам городского типа, городам (за исключением Минска) также на основании паспорта застройщика.

Выдача паспорта застройщика будет осуществляться по принципу «одно окно». Его стоимость – 800 белорусских рублей.

Сергей Новиков:

Гражданам, возводящим и реконструирующим недвижимое имущество в иных сельских населенных пунктах, достаточно предоставить документ удостоверяющий право на земельный участок. Расстояние от смежной границы соседнего участка до жилого дома должно быть не менее трех метров. От нежилой капитальной постройки не менее 2 метров.​

При этом указ не запрещает осуществлять строительство по старым правилам. Граждане, как и раньше, смогут обращаться в проектные организации за консультацией и предоставлением разрешительной документации.