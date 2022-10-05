В Вилейке создают безбарьерную среду для людей с инвалидностью. Вот что появилось на автовокзале

Новости Беларуси. В Вилейке разработана специальная соцпрограмма по созданию безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На автовокзале установили поручни, пандусы, автоматические раздвижные двери. Теперь пассажиры с нарушением опорно-двигательного аппарата могут самостоятельно добраться до зала ожидания или билетных касс. Позаботились и о людях с нарушением зрения. Для них установили речевой информатор, тактильную плитку и таблички Брайля. Есть кнопка вызова персонала.

Руслан Заянчкивский, заместитель директора автобусного парка № 5 филиала Миноблавтотранса: У нас организованы места для инвалидов по зрению со шрифтом Брайля. Садится на это место, и администрация вокзала (здесь постоянно находится дежурный), обратив внимание на то, что находится человек с палочкой, подходит, и оказывается помощь, например, в приобретении билета, а также подвод на платформу.

На территории отделения дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста также установили пандус и поручни, уложили тактильную плитку. Появился электроподъемник. Соцпрограмму реализуют по всему городу.

Виктор Серко, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Вилейского райисполкома:

По жилищному фонду это и устройство пандусов, перил при входе в многоэтажные дома. Улично-дорожная сеть – это понижение бордюрного камня, устройство тактильной плитки на пешеходных переходах, устройство стоянок для водителей с инвалидностью.

Все актуальные вопросы на контроле. В районе создан межведомственный совет по вопросам людей с ограниченными возможностями. В его составе представители руководства района и общественных организаций.