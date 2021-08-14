«Обеспечиваем собственную торговую сеть». Белорусы отдают излишки овощей в сельский магазин и зарабатывают на этом

Новости Беларуси. Малина размером с клубнику, а огурец – с кабачок. Как экспериментируют с овощами и фруктами ученые-селекционеры и садоводы-любители? По чем нынче сдают витаминную продукцию и куда можно приехать на сбор ежевики? В программе «Центральный регион» на СТВ рассказали, что делать в сезон с избытками урожая и как вырастить необычные плоды. Урожай огурцов размера XXL Светлана снимает впервые. Удобрениями их не перекормили, как может показаться на первый взгляд. Огурцы китайских сортов достигают в длину 80 сантиметров. От русского собрата отличаются сладковатым вкусом. А накормить таким можно целое застолье.

Светлана Будько, жительница деревни Старая Рудица:

Выращиваю такие китайские огурчики. Это еще молоденькие. Вот такие растут. Салатный сорт огурцов. Их очень много, они хорошо плодоносят, сладенькие, вкусные. Их просто надо рано выращивать, рано усеять на подоконник, а сюда высаживать в месячном возрасте. Я их высаживала в середине апреля. И то, этот год было холодновато. Светлана, сколько себя помнит, работала на грядках. Вырастить свое, натуральное – что может быть лучше? Разве что экзотикой соседей удивить.

Светлана Будько:

Кто хочет жить, кому это интересно, все пробуют новенькое, обмениваемся опытом между собой и выращиваем. Свое вырастить, потом скушать, чистое, без химии – что может быть лучше? Но есть и проверенные, любимые сорта, которые высаживает каждый год. Например, тигровые помидоры. Светлана Будько:

«Амурский тигр», очень вкусные, мясистые помидорчики, сладенькие, пятнистые. Сажаю разных сортов как огурцы, так и помидоры. Внучки особенно ждут, когда созреют бабушкины арбузы. Бахчевые уже несколько лет, как постоянно прописались на грядках Светланы.

Светлана Будько:

Ничего такие. Только они особо не любят, когда их трогаешь – привередливые немножко. Не прочь Светлана и поделиться излишками овощей. Этот год особенно урожайный на огурцы. Обычные выдались не хуже китайских. Один в один.

– Так, восемь, 335, минус корзиночка. Держите, 4 рубля 97 копеек. Тем более, чтобы сдать огурцы, необязательно ехать в райпо. Овощи принимают прямо в сельском магазине. Местные говорят: удобно – и излишки урожая не пропадают, и доход дополнительный.

Елена Смольская, продавец:

Очень удобно. Мы всем говорим, чтобы приносили, у кого в этом году очень хороший урожай огурцов. И у нас много, и все наши девочки, и деревня. У кого есть, всех просим нести именно к нам. И нам удобно, и им хорошо. Свежие овощи отправляются прямиком на прилавки. Яна Шипко, корреспондент:

Большие объемы по району?

Игорь Ожог, начальник отдела заготовок Дзержинского филиала Минского облпотребобщества:

В этом году приняли 80 тонн капусты, из них 50 тонн нового урожая, где-то 50 тонн огурца, из них 30 тонн нового урожая. Около 30 тонн томатов нового урожая. Свеклы – порядка 5 тонн, лука тонн 10, морковки тонны 4. Яна Шипко:

Этого достаточно, чтобы обеспечить потребности? Игорь Ожог:

Да, мы обеспечиваем собственную торговую сеть. Если нам не хватает, сдатчики ежедневно поставляют продукцию на заготовительные пункты. Яна Шипко:

Люди охотно сдают? Игорь Ожог:

Да. В этом году цены неплохие, поэтому сдают нормально. Чеснок – 4,50, томаты – по рублю, огурец – 60 копеек, морковка – по рублю, капуста – 80 копеек.

Хранилища в Дзержинске уже заполнены. Ягоды заморожены, на складе яблоки, лук, чеснок, огурцы, томаты, картофель, капуста. Прием сезонной продукции продолжается. Среди населения есть и постоянные поставщики, как Павел, например. В этот раз привез отборные помидоры и чеснок.

– Ставьте на весы ваш чесночок. Чеснок хорошо обработанный, почищенный. По 4,50 у нас чесночок. Давайте помидорчики. Килограмм стоит рубль. Как вы так вырастили? Такие красивые, прям прелесть. И уже не первый раз сдаете, такие молодцы, возьмите, пожалуйста. Овощи парень выращивает сам в свободное от работы время. За сезон получился неплохой приработок.