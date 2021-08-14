«Обеспечиваем собственную торговую сеть». Белорусы отдают излишки овощей в сельский магазин и зарабатывают на этом
Новости Беларуси. Малина размером с клубнику, а огурец – с кабачок. Как экспериментируют с овощами и фруктами ученые-селекционеры и садоводы-любители? По чем нынче сдают витаминную продукцию и куда можно приехать на сбор ежевики? В программе «Центральный регион» на СТВ рассказали, что делать в сезон с избытками урожая и как вырастить необычные плоды.
Урожай огурцов размера XXL Светлана снимает впервые. Удобрениями их не перекормили, как может показаться на первый взгляд. Огурцы китайских сортов достигают в длину 80 сантиметров. От русского собрата отличаются сладковатым вкусом. А накормить таким можно целое застолье.
Светлана Будько, жительница деревни Старая Рудица:
Выращиваю такие китайские огурчики. Это еще молоденькие. Вот такие растут. Салатный сорт огурцов. Их очень много, они хорошо плодоносят, сладенькие, вкусные. Их просто надо рано выращивать, рано усеять на подоконник, а сюда высаживать в месячном возрасте. Я их высаживала в середине апреля. И то, этот год было холодновато.
Светлана, сколько себя помнит, работала на грядках. Вырастить свое, натуральное – что может быть лучше? Разве что экзотикой соседей удивить.
Светлана Будько:
Кто хочет жить, кому это интересно, все пробуют новенькое, обмениваемся опытом между собой и выращиваем. Свое вырастить, потом скушать, чистое, без химии – что может быть лучше?
Но есть и проверенные, любимые сорта, которые высаживает каждый год. Например, тигровые помидоры.
Светлана Будько:
«Амурский тигр», очень вкусные, мясистые помидорчики, сладенькие, пятнистые. Сажаю разных сортов как огурцы, так и помидоры.
Внучки особенно ждут, когда созреют бабушкины арбузы. Бахчевые уже несколько лет, как постоянно прописались на грядках Светланы.
Светлана Будько:
Ничего такие. Только они особо не любят, когда их трогаешь – привередливые немножко.
Не прочь Светлана и поделиться излишками овощей. Этот год особенно урожайный на огурцы. Обычные выдались не хуже китайских. Один в один.
– Так, восемь, 335, минус корзиночка. Держите, 4 рубля 97 копеек.
Тем более, чтобы сдать огурцы, необязательно ехать в райпо. Овощи принимают прямо в сельском магазине. Местные говорят: удобно – и излишки урожая не пропадают, и доход дополнительный.
Елена Смольская, продавец:
Очень удобно. Мы всем говорим, чтобы приносили, у кого в этом году очень хороший урожай огурцов. И у нас много, и все наши девочки, и деревня. У кого есть, всех просим нести именно к нам. И нам удобно, и им хорошо.
Свежие овощи отправляются прямиком на прилавки.
Яна Шипко, корреспондент:
Большие объемы по району?
Игорь Ожог, начальник отдела заготовок Дзержинского филиала Минского облпотребобщества:
В этом году приняли 80 тонн капусты, из них 50 тонн нового урожая, где-то 50 тонн огурца, из них 30 тонн нового урожая. Около 30 тонн томатов нового урожая. Свеклы – порядка 5 тонн, лука тонн 10, морковки тонны 4.
Яна Шипко:
Этого достаточно, чтобы обеспечить потребности?
Игорь Ожог:
Да, мы обеспечиваем собственную торговую сеть. Если нам не хватает, сдатчики ежедневно поставляют продукцию на заготовительные пункты.
Яна Шипко:
Люди охотно сдают?
Игорь Ожог:
Да. В этом году цены неплохие, поэтому сдают нормально. Чеснок – 4,50, томаты – по рублю, огурец – 60 копеек, морковка – по рублю, капуста – 80 копеек.
Хранилища в Дзержинске уже заполнены. Ягоды заморожены, на складе яблоки, лук, чеснок, огурцы, томаты, картофель, капуста. Прием сезонной продукции продолжается. Среди населения есть и постоянные поставщики, как Павел, например. В этот раз привез отборные помидоры и чеснок.
– Ставьте на весы ваш чесночок. Чеснок хорошо обработанный, почищенный. По 4,50 у нас чесночок. Давайте помидорчики. Килограмм стоит рубль. Как вы так вырастили? Такие красивые, прям прелесть. И уже не первый раз сдаете, такие молодцы, возьмите, пожалуйста.
Овощи парень выращивает сам в свободное от работы время. За сезон получился неплохой приработок.
Павел Гузов, житель Дзержинска:
Это выгодно, что можно подработать таким способом. Когда остаются излишки, можно сдавать, и это неплохой дополнительный доход. Спасибо, что есть такая организация. И людям хорошо, и себе прибыль.
А для тех, кто, как Светлана, любит экспериментировать на приусадебных участках, есть еще больше возможностей повысить свой скилл и присмотреться к новым сортам. Возвращаясь к Институту плодоводства, там регулярно проводятся семинары для всех желающих. Ближайший – 20 августа. Специалисты расскажут о сортах домашней сливы и ранней груши. Само собой, поделятся не только опытом, но и черенками.
На создание нового сорта нужно 10-12 лет. В Институте плодоводства НАН Беларуси выращивают новые виды малины – подробнее здесь.