Где допечатывалась Библия Сымона Будного? Рассказываем о значимом месте

Новости Беларуси. Откуда в Беларуси египетская пирамида, что осталось от имения Марии Магдалены и какие секреты таит в себе усадьба на берегу Немана? Программа «Центральный регион» на СТВ отправилась в настоящее путешествие во времени. Какое наследие оставили после себя наши известные земляки?

Перемещаемся на пару сотен метров от усадебного дома, здесь находится еще один памятник архитектуры – кальвинский сбор. Когда-то он был одним из важнейших центров протестантского движения в Беларуси. По наиболее популярной версии, кальвинский сбор возвели благодаря Матвею Ковячинскому, знатный род которого на тот момент и владел этими землями.

Тамара Лухверчик, директор Узденского районного историко-краеведческого музея:

Матвей Ковячинский очень много делал для развития этого края. Он был старостой всех имений у Радзивиллов. Это была правая рука Радзивиллов. Именно благодаря Матвею Ковячинскому, он очень увлек Николая Радзивилла Черного своей верой, и тот поддержал его. Радзивилл не хотел быть зависимым ни от католиков, ни от православных.

Именно здесь в 1572 году допечатывалась Библия Сымона Будного, просветителя и философа. Правда, спустя время новые владельцы Кухтичей быстро поменяли назначение храма. В XVII веке кальвинский сбор стал католической каплицей. Тамара Лухверчик:

Этот собор был покрыт гонтом. После того как он стал католической каплицей, венчал купол. Проходила служба, потом по наследству имение перешло к роду Завишей. Казимир Завиша строил костел в Узде, а кухтичская каплица входила как филиал, которая располагалась здесь. Конечно, здесь тоже проходили службы.