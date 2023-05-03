Где допечатывалась Библия Сымона Будного? Рассказываем о значимом месте
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Перемещаемся на пару сотен метров от усадебного дома, здесь находится еще один памятник архитектуры – кальвинский сбор. Когда-то он был одним из важнейших центров протестантского движения в Беларуси. По наиболее популярной версии, кальвинский сбор возвели благодаря Матвею Ковячинскому, знатный род которого на тот момент и владел этими землями.
Тамара Лухверчик, директор Узденского районного историко-краеведческого музея:
Матвей Ковячинский очень много делал для развития этого края. Он был старостой всех имений у Радзивиллов. Это была правая рука Радзивиллов. Именно благодаря Матвею Ковячинскому, он очень увлек Николая Радзивилла Черного своей верой, и тот поддержал его. Радзивилл не хотел быть зависимым ни от католиков, ни от православных.
Именно здесь в 1572 году допечатывалась Библия Сымона Будного, просветителя и философа. Правда, спустя время новые владельцы Кухтичей быстро поменяли назначение храма. В XVII веке кальвинский сбор стал католической каплицей.
Тамара Лухверчик:
Этот собор был покрыт гонтом. После того как он стал католической каплицей, венчал купол. Проходила служба, потом по наследству имение перешло к роду Завишей. Казимир Завиша строил костел в Узде, а кухтичская каплица входила как филиал, которая располагалась здесь. Конечно, здесь тоже проходили службы.
Интересен кальвинский сбор и своей уникальной архитектурой. Отдельного внимания достойны высокие башенки с небольшими окнами. Основной объем сбора представляет собой 12-гранный барабан, накрытый скатной крышей. С приходом советской власти имение Кухтичи превратилось в совхоз и получило название Первомайск. Долгое время в помещении храма находилась электростанция.
Тамара Лухверчик:
В 1938-м здесь была организована МТС. Внутри здания был генератор, что сыграло очень плохую роль для этого памятника, потому что генератор все время вибрировал и пошли трещины по стенам.
Сегодня руины сбора находятся на территории Узденского государственного колледжа, ожидая возможной реставрации.
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