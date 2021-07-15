Что будут делать на «Славянском базаре» для комфорта и безопасности гостей?

Деятельность правоохранительных органов в фестивальный период немного отличается. Будут ли какие-то акции, какие-то дополнительные мероприятия на «Славянском базаре» ?

Алексей Шахович, начальник милиции общественной безопасности УВД Витебского облисполкома: С учетом площадок, фестивальных форумов мы традиционно уже в течение пяти лет проводим акцию «За безопасность вместе», где показываем как творчество сотрудников органов внутренних дел, так и специальные показательные выступления. Это выступления и служебных собак, и спецподразделений, это пропаганда правил дорожного движения, будут выступать подразделения Государственной автомобильной инспекции.

Алексей Шахович: Умения и опыт будут показывать сотрудники Департамента охраны, выступят творческие коллективы, которые вместе с артистами будут участвовать в общих программах. Разница в том, что раньше это был всего один день, мы занимали площадку – площадь Победы.

Алексей Шахович: В этом году это будет четыре дня. В эти дни будут организованы интерактивные мероприятия на этих площадках, где это будет активно использоваться. Приходите, будет интересно.

Что нельзя проносить на мероприятие?

Алексей Шахович:

Для удобства нашего населения (и не только гостей) в амфитеатре будет обеспечено 36 пунктов пропуска – больше, чем в прошлые разы. Будет обеспечено для особых категорий три пункта пропуска – для родителей с детьми, для беременных женщин, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны. Это все будет обозначено табличками.

Будет обеспечена камера хранения. Если какая-то кладь большая, будет предложено ее оставить в камере хранения. С учетом погодных условий будет разрешено проносить в пластиковой таре воду. Насколько я знаю, будет обеспечен поднос воды зрителям в залах: и в концертном зале «Витебск», и в самом амфитеатре.

Традиционно колющие и режущие предметы, алкогольные напитки, вещества наркотического содержания на все мероприятия нельзя проносить, в том числе и в рамках «Славянского базара».