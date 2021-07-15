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Что будут делать на «Славянском базаре» для комфорта и безопасности гостей?

15 июля 2021 12:45
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Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – начальник милиции общественной безопасности УВД Витебского облисполкома Алексей Шахович.

Деятельность правоохранительных органов в фестивальный период немного отличается. Будут ли какие-то акции, какие-то дополнительные мероприятия на «Славянском базаре»?

Что будут делать на «Славянском базаре» для комфорта и безопасности гостей?-1

Алексей Шахович, начальник милиции общественной безопасности УВД Витебского облисполкома:
С учетом площадок, фестивальных форумов мы традиционно уже в течение пяти лет проводим акцию «За безопасность вместе», где показываем как творчество сотрудников органов внутренних дел, так и специальные показательные выступления. Это выступления и служебных собак, и спецподразделений, это пропаганда правил дорожного движения, будут выступать подразделения Государственной автомобильной инспекции.

Неожиданные дуэты, написано огромное количество ремиксов. Какие фишки подготовили для зрителей на «Славянском базаре»?

Что будут делать на «Славянском базаре» для комфорта и безопасности гостей?-4

Алексей Шахович:
Умения и опыт будут показывать сотрудники Департамента охраны, выступят творческие коллективы, которые вместе с артистами будут участвовать в общих программах. Разница в том, что раньше это был всего один день, мы занимали площадку – площадь Победы.

Что будут делать на «Славянском базаре» для комфорта и безопасности гостей?-7

Алексей Шахович:
В этом году это будет четыре дня. В эти дни будут организованы интерактивные мероприятия на этих площадках, где это будет активно использоваться. Приходите, будет интересно.

Что будут делать на «Славянском базаре» для комфорта и безопасности гостей?-10

Что нельзя проносить на мероприятие?

Алексей Шахович:
Для удобства нашего населения (и не только гостей) в амфитеатре будет обеспечено 36 пунктов пропуска – больше, чем в прошлые разы. Будет обеспечено для особых категорий три пункта пропуска – для родителей с детьми, для беременных женщин, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны. Это все будет обозначено табличками.

Будет обеспечена камера хранения. Если какая-то кладь большая, будет предложено ее оставить в камере хранения. С учетом погодных условий будет разрешено проносить в пластиковой таре воду. Насколько я знаю, будет обеспечен поднос воды зрителям в залах: и в концертном зале «Витебск», и в самом амфитеатре.

Традиционно колющие и режущие предметы, алкогольные напитки, вещества наркотического содержания на все мероприятия нельзя проносить, в том числе и в рамках «Славянского базара».

Что будут делать на «Славянском базаре» для комфорта и безопасности гостей?-13

Полное интервью можно посмотреть в данном видеоматериале.

# Славянский базар в Витебске-2021 # общество # Юлия Самусенко # Дмитрий Потапович # Алексей Шахович # Фотофакт

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