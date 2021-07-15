Линию по производству конфет запустили в ивенецком филиале «Слодыча». Предприятие посетил Роман Головченко

Новое направление позволит увеличить объемы производства и создать новые рабочие места. Это важный импортозамещающий проект. Предприятие планирует наладить поставки в том числе и за рубеж. Также главе правительства доложили о ходе модернизации и перспективах филиала.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Предприятие долгое время оставалось без крупных инвестиций. Оно получило новую жизнь, сюда начали возвращаться люди. Есть намерение сделать аналогичный пример с молодечненским кондитерским предприятием, поэтому мы сейчас еще пообсуждаем, как использовать этот опыт для других предприятий республики. Не секрет, что в каждом районе есть такие объекты, которые в силу разных причин оказались в далеко не лучшем состоянии, надо просто ими заняться, туда вдохнуть новую жизнь.