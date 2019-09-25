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«Молодые актёры сыграют старичка или бабушку так зажигательно, что ты не веришь, что им 21-24 года». Какие премьеры будут в Русском театре

25 сентября 2019 09:44
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Горького, режиссер, актер, педагог – Сергей Ковальчик.

Что вы думаете про молодых актеров, которые у вас играют в театре?

Сергей Ковальчик, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Горького, режиссер, актер, педагог:
Я считаю, что все должно быть гармонично, должна быть и молодежь в театре, и мастодонты. В театре с труппой больше 20 человек должны быть представлены все возрастные параллели, все актерские поколения, тогда ты можешь грамотно распределить любую пьесу, начиная от «Бега», «Зойкиной квартиры», можешь «Войну и мир» поставить, если нужно, потому что подчас, иногда молодые актеры, допустим, сыграют какого-нибудь старичка или бабушку так зажигательно, что ты не веришь, что им 21-24 года.

«Молодые актёры сыграют старичка или бабушку так зажигательно, что ты не веришь, что им 21-24 года». Какие премьеры будут в Русском театре-1

Какие спектакли вы собираетесь ставить?

Сергей Ковальчик:
Валентина Еренькова в данный момент репетирует «Дачники» Горького. 13 ноября должны будут увидеть этот спектакль зрители Дворца профсоюзов. Это будет премьера именно на сцене Дворца культуры профсоюзов, а мы сейчас с Ольгой Михайловной Клебанович, народной артисткой Беларуси, репетируем вместе «Братьев Карамазовых». Без Достоевского нельзя сегодня. У нас интересная афиша, но вот не хватает такого автора.

«Молодые актёры сыграют старичка или бабушку так зажигательно, что ты не веришь, что им 21-24 года». Какие премьеры будут в Русском театре-4

# Театр # общество # Сергей Ковальчик # Фотофакт

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