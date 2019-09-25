«Молодые актёры сыграют старичка или бабушку так зажигательно, что ты не веришь, что им 21-24 года». Какие премьеры будут в Русском театре

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Горького, режиссер, актер, педагог – Сергей Ковальчик.

Что вы думаете про молодых актеров, которые у вас играют в театре?

Сергей Ковальчик, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Горького, режиссер, актер, педагог:

Я считаю, что все должно быть гармонично, должна быть и молодежь в театре, и мастодонты. В театре с труппой больше 20 человек должны быть представлены все возрастные параллели, все актерские поколения, тогда ты можешь грамотно распределить любую пьесу, начиная от «Бега», «Зойкиной квартиры», можешь «Войну и мир» поставить, если нужно, потому что подчас, иногда молодые актеры, допустим, сыграют какого-нибудь старичка или бабушку так зажигательно, что ты не веришь, что им 21-24 года.