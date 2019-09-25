В Минске появится реабилитационный центр для освобожденных из тюрем

Новости Беларуси. Долгие раздумья над своей судьбой приводят заключённых в церковь. О том, как помочь людям в такой жизненной ситуации, шла речь на международной конференции в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причём говорили не только о вере в период заключения, но и после освобождения. Как результат взаимодействия церкви и милиции – в ближайшие годы в столице появится специальный реабилитационный центр для таких людей.

Владислав Мандрик, заместитель начальника Департамента исполнения наказаний МВД Беларуси:

Осужденные, которые освобождаются из мест лишения свободы, вследствие длительного пребывания в условиях лишения свободы потеряли социальные связи. На первый период после освобождения, чтобы они могли содержаться, чтобы у них было место, где они могут находиться, питание, работа.