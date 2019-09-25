«Мы держим в тайне список. Не все знают, что они стали лауреатами премии». Как «Комсомолка» выберет медиаперсону-2019

Белорусской «Комсомолке» в этом году исполняется 25 лет! Одно из знаковых мероприятий по случаю юбилея – вручение премий «Персона года-2019», которое состоится 2 октября в Бальном зале отеля «Ренессанс».
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – генеральный директор ЗАО «БелКП-ПРЕСС» – Наталья Галезник и главный редактор ЗАО «БелКП-ПРЕСС» – Андрей Левковский.
Наталья Галезник, генеральный директор ЗАО «БелКП-ПРЕСС»:
2 октября пройдет церемония вручения премий. Это будет красивое светское мероприятие, а также площадка для общения многих известных и успешных людей, бизнесменов, политиков, ученых. Мы держим в тайне список номинантов и лауреатов. И я могу сказать, что мы на редколлегии мы отобрали пул в 2-3 раза больше, чем необходимо. Мы исключили процесс голосования сам по себе. Мы отбирали редакционной коллегией этих людей. И для многих гостей это будет новостью. То есть далеко не все знают, что они стали лауреатами премии. Мы всех ждем как гостей. Поэтому всем предлагаю наряжаться красиво, как будто их вызовут. Мы осознанно пошли на это, чтобы избежать давления на нас, чтобы избежать ангажированности и быть максимально объективными.
Андрей Левковский, главный редактор ЗАО «БелКП-ПРЕСС»:
Наталья сказала – отбирали по объективным причинам. Но, на самом деле, нас могут обвинить потом, когда будут известны номинанты, в каком-то субъективизме. Но это наша премия, и мы ее выбираем по своим критериям, критериям «Комсомолки». Отбираем именно тех людей, которые для нас, именно для «Комсомольской правды» являются медиаперсонами. Понятно, что мы, как крупнейшая газета в стране, освещаем все события. И поэтому то, о ком мы это писали – это медиаперсоны. И не только для «Комсомолки», а для всей страны.