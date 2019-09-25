«Мы держим в тайне список. Не все знают, что они стали лауреатами премии». Как «Комсомолка» выберет медиаперсону-2019

Наталья Галезник, генеральный директор ЗАО «БелКП-ПРЕСС»:

2 октября пройдет церемония вручения премий. Это будет красивое светское мероприятие, а также площадка для общения многих известных и успешных людей, бизнесменов, политиков, ученых. Мы держим в тайне список номинантов и лауреатов. И я могу сказать, что мы на редколлегии мы отобрали пул в 2-3 раза больше, чем необходимо. Мы исключили процесс голосования сам по себе. Мы отбирали редакционной коллегией этих людей. И для многих гостей это будет новостью. То есть далеко не все знают, что они стали лауреатами премии. Мы всех ждем как гостей. Поэтому всем предлагаю наряжаться красиво, как будто их вызовут. Мы осознанно пошли на это, чтобы избежать давления на нас, чтобы избежать ангажированности и быть максимально объективными.