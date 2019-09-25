Гамаки на смену лавочкам и мобильный сад: как преобразится двор на Неманской
Двор дома №23 по улице Неманская чистый и аккуратный, но неэффективный, утверждают столичные урбанисты. Команда молодых архитекторов и дизайнеров предлагает свой проект по созданию комфортных условий в городском пространстве. Смелый замысел – разработка учеников летней школы Минской урбанистической платформы.
Илона Эльяшевич, архитектор, урбанист:
Это было 10-дневное образовательное мероприятие, ориентированное, в основном, на молодых профессионалов в области архитектуры, градостроительства и дизайна. Мы создавали проекты, потому что хочется, чтобы у школы был выход не только в виде новых отработанных инструментов, но и конкретных проектов, которые можно показать, обсудить и даже воплотить.
Плацдармом для работы стал один из самых густонаселенных районов города – Каменная Горка. Территория запроектирована в духе советских традиций, но вдохнуть жизнь в спальник дизайнеры и архитекторы предлагают с помощью нетипичных уличных элементов. Главная задача – сделать так, чтобы здесь было уютно жильцу любого возраста.
Татьяна Карват, участник летней школы урбанистов:
Организаторы школы предложили нам исследовать район улицы Неманская. Собственно, я была в команде двора, которая исследовала дворовое пространство. Мы предложили развитие дворовой площадки, там была представлена свободная волейбольная площадка, но она пустовала.
На ней активисты планируют обустроить уютные беседки и амфитеатр. Альтернативой привычным скамейкам станут гамаки, а завершит композицию – разноуровневый сад
Илона Эльяшевич:
Все сложилось, мы зашли в это пространство, также пообщались с местными жителями, с представителями ТСЖ и поняли, что это то место, с которым бы нам хотелось поработать.
Но до воплощения грандиозной задумки в жизнь пока далеко. Проекту предстоят многочисленные уточнения и дополнения. Начало положено и, возможно, скоро одним уникальным двором станет больше. Опыт уже есть, ведь благодаря проекту «Альтернативный двор», до неузнаваемости преобразились придомовые территории в микрорайоне Серебрянка и на Автозаводе.