Белорусское общество проявило политическую зрелость и приняло решение, которое еще раз подчеркивает: отечественная модель народовластия, которая выстраивалась с момента обретения независимости, доказала свою состоятельность. К электоральной кампании было приковано внимание всего мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Высокую оценку проведению выборов дали международные наблюдатели, в том числе представители западных стран. Открытость и демократичность избирательного процесса – таково коллективное мнение экспертов. Мандат народного доверия в очередной раз вручен действующему главе государства. В адрес Александра Лукашенко продолжают поступать поздравления с избранием на высший государственный пост от зарубежных лидеров и политических деятелей. Звучат также комментарии касательно позиции Запада.

Эрик Вебер, международный наблюдатель на выборах Президента (Швейцария):

Евросоюз сообщает лживую информацию, все это агитация. Так не должны жить соседи. Швейцария не является частью Евросоюза, поэтому мы отстраняемся от этих высказываний, которые звучат в ЕС. Я работал на большую газету «Бильд» – самая большая в Европе, тираж – 6 миллионов экземпляров. И в моем договоре было указано, что я не должен говорить плохо об Америке. О том, что правила, а также риторику европейских изданий диктует Вашингтон, говорил и Президент в ходе большого разговора с прессой. Встреча продолжалась больше четырех часов в прямом эфире, то есть без возможности изъять какое-либо из заявлений.

Как отмечают эксперты, позволить себе подобное мало кто может. Но нам, как неоднократно отмечал Александр Лукашенко, скрывать нечего. Вывод напрашивается сам: наша независимость будет покрепче европейской, учитывая, как местные руководители притихли в ожидании новых заявлений Дональда Трампа, который теперь руководит парадом. «Стив, вам лучше молчать!» Лукашенко жестко ответил на вопрос журналиста BBC. Действия руководителей отдельных стран идут вразрез международному стандарту о невмешательстве в избирательные процессы независимых государств, он закреплен Документом Копенгагенского совещания 1990 года. В условиях, когда международные нормы систематически игнорируются или трактуются так, как это удобно коллективному Западу, Беларусь ориентируется на национальное законодательство. Именно так – законно и прозрачно прошли выборы Президента в нашей стране.