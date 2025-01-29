Пресс-конференция у Президента, мнения наблюдателей, реакция Запада – подводим итоги выборов-2025
Белорусское общество проявило политическую зрелость и приняло решение, которое еще раз подчеркивает: отечественная модель народовластия, которая выстраивалась с момента обретения независимости, доказала свою состоятельность. К электоральной кампании было приковано внимание всего мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Высокую оценку проведению выборов дали международные наблюдатели, в том числе представители западных стран. Открытость и демократичность избирательного процесса – таково коллективное мнение экспертов.
Мандат народного доверия в очередной раз вручен действующему главе государства. В адрес Александра Лукашенко продолжают поступать поздравления с избранием на высший государственный пост от зарубежных лидеров и политических деятелей. Звучат также комментарии касательно позиции Запада.
Эрик Вебер, международный наблюдатель на выборах Президента (Швейцария):
Евросоюз сообщает лживую информацию, все это агитация. Так не должны жить соседи. Швейцария не является частью Евросоюза, поэтому мы отстраняемся от этих высказываний, которые звучат в ЕС. Я работал на большую газету «Бильд» – самая большая в Европе, тираж – 6 миллионов экземпляров. И в моем договоре было указано, что я не должен говорить плохо об Америке.
О том, что правила, а также риторику европейских изданий диктует Вашингтон, говорил и Президент в ходе большого разговора с прессой. Встреча продолжалась больше четырех часов в прямом эфире, то есть без возможности изъять какое-либо из заявлений.
Как отмечают эксперты, позволить себе подобное мало кто может. Но нам, как неоднократно отмечал Александр Лукашенко, скрывать нечего. Вывод напрашивается сам: наша независимость будет покрепче европейской, учитывая, как местные руководители притихли в ожидании новых заявлений Дональда Трампа, который теперь руководит парадом.
«Стив, вам лучше молчать!» Лукашенко жестко ответил на вопрос журналиста BBC.
Действия руководителей отдельных стран идут вразрез международному стандарту о невмешательстве в избирательные процессы независимых государств, он закреплен Документом Копенгагенского совещания 1990 года. В условиях, когда международные нормы систематически игнорируются или трактуются так, как это удобно коллективному Западу, Беларусь ориентируется на национальное законодательство. Именно так – законно и прозрачно прошли выборы Президента в нашей стране.
Провокации сопровождали избирательный процесс еще на этапе досрочного голосования. Но на это западные журналисты, прибывшие в Беларусь, старательно закрывали глаза. Вместе с тем дотошно искали несоответствие президентской кампании принципам демократии. Однако, как подчеркнул Александр Лукашенко в ходе большого разговора с представителями СМИ, критериев демократии как таковых не существует.
Лукашенко предложил выработать единые критерии по оценке демократичности. Читайте здесь.
Неудивительно, что на фоне подобной ситуации в мире наметилась тенденция так называемой аполитичности, спад количества заинтересованных в выборах. Одни страны, как США, нашли выход из ситуации, устраивая шоу-политику, другие, как Бельгия, ввели ответственность за неучастие в электоральной кампании. В Беларуси ситуация иная. Люди понимают, что от их выбора зависит будущее. Как итог – явка в единый день голосования – свыше 70 %, на президентских выборах – 85,7.