Новости Беларуси. Для них школа – второй дом, а ученики – вторая семья. День учителя 4 октября отмечают в Беларуси. Вот уже почти полвека в первое воскресенье октября мы не скупимся на добрые слова в адрес тех, кто сеет разумное, доброе вечное.

С профессиональным праздником учителей поздравил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У каждого человека есть наставники, чья мудрость, увлеченность любимым делом и добрый совет помогли сформировать мировоззрение и нравственные ценности, определиться с выбором жизненного пути. Современное общество ставит перед вами ответственные задачи. На педагогов возложена важнейшая миссия обучения и воспитания молодых граждан Беларуси. Прививайте им любовь к Родине, уважение к традициям, стремление к познанию и творчеству.

98% жителей Беларуси считают профессию педагога важной в современном обществе. Об этом говорят данные социологического опроса, проведённого Информационно-аналитическим центром. Данной позиции придерживаются все без исключения белорусы вне зависимости от возраста и места проживания.

Среди различных качеств, которыми должен обладать хороший педагог, респонденты, в первую очередь, выделяют профессионализм – учитель должен хорошо знать свой предмет, быть добрым и талантливым человеком.

Михаил Журавков, министр образования Республики Беларусь:

Мы сейчас самым тщательным образом прорабатываем дальнейшие социальные гарантии для педагогов. Особенно для такой категории, как молодой педагог, который приходит, еще не имея хорошего финансового базиса за спиной. Поэтому определенные бонусы, определенные гарантии, материальные стимулы мы сейчас прорабатываем и будем предлагать главе государства.