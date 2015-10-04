Система образования Солигорского района: новые и традиционно успешные подходы к обучению

Новости Беларуси. О качестве образования центрального региона знают во всем мире. Школьники Минской области не раз становились триумфаторами международных предметных олимпиад, научных конкурсов планетарного масштаба, они покоряли лучшие сценические площадки зарубежья. И за всеми победами, за каждой победой в частности – ежедневный труд, титанические усилия и жажда познания и творчества школьников, родителей и, конечно, учителей. О профессии, без которой не было бы врачей, строителей, банкиров и управленцев – этот выпуск программы «Центральный регион» на СТВ.