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Система образования Солигорского района: новые и традиционно успешные подходы к обучению

04 октября 2015 16:40
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Новости Беларуси. О качестве образования центрального региона знают во всем мире. Школьники Минской области не раз становились триумфаторами международных предметных олимпиад, научных конкурсов планетарного масштаба, они покоряли лучшие сценические площадки зарубежья. И за всеми победами, за каждой победой в частности – ежедневный труд, титанические усилия и жажда познания и творчества школьников, родителей и, конечно, учителей. О профессии, без которой не было бы врачей, строителей, банкиров и управленцев – этот выпуск программы «Центральный регион» на СТВ.  

 

# общество # Образование в Беларуси

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