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Ретро-музыкальный приключенческий забег состоялся в Минске

04 октября 2015 13:57
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Новости Беларуси. За здоровый образ жизни. В Минске состоялся ретро-музыкальный приключенческий забег. Он проходил под знаменитые мелодии прошлого в одном из горнолыжных центров столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Солнечная погода и хорошее настроение стали главными атрибутами этого соревнования. Причем собрало оно и много семей, которые пришли в полном составе  не только чтобы  поддержать участников соревнований, но и  заняться спортом. А те, кто все же предпочел понаблюдать за действием со стороны, могли запастись кофе и перекусить. 

# общество # Спортивный праздник

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