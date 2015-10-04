Ретро-музыкальный приключенческий забег состоялся в Минске

Новости Беларуси. За здоровый образ жизни. В Минске состоялся ретро-музыкальный приключенческий забег. Он проходил под знаменитые мелодии прошлого в одном из горнолыжных центров столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Солнечная погода и хорошее настроение стали главными атрибутами этого соревнования. Причем собрало оно и много семей, которые пришли в полном составе не только чтобы поддержать участников соревнований, но и заняться спортом. А те, кто все же предпочел понаблюдать за действием со стороны, могли запастись кофе и перекусить.