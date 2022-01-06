МИД: «Беларусь полностью готова оказать помощь дружественному казахстанскому народу»

Беларусь целиком поддерживает усилия руководства Казахстана по прекращению беспорядков и мародерства, восстановлению нормальной жизнедеятельности страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С заявлением выступил наш МИД.

МИД Беларуси:

Беларусь полностью готова оказать помощь дружественному казахстанскому народу и в полном объеме выполнит свои союзнические обязательства. В этой связи белорусские военнослужащие из состава миротворческих сил ОДКБ направляются в Казахстан.