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МИД: «Беларусь полностью готова оказать помощь дружественному казахстанскому народу»

06 января 2022 11:06
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Беларусь целиком поддерживает усилия руководства Казахстана по прекращению беспорядков и мародерства, восстановлению нормальной жизнедеятельности страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С заявлением выступил наш МИД.

МИД: «Беларусь полностью готова оказать помощь дружественному казахстанскому народу»-1

МИД Беларуси:
Беларусь полностью готова оказать помощь дружественному казахстанскому народу и в полном объеме выполнит свои союзнические обязательства. В этой связи белорусские военнослужащие из состава миротворческих сил ОДКБ направляются в Казахстан. 

Это происходит в соответствии с нашим законодательством.

# Протесты в Казахстане # общество # Фотофакт

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