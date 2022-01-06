«В деревнях ещё все помнят это обычай». А как колядовать на Рождество городским жителям?

Новости Беларуси. Новогодняя неделя продолжается. Мы накануне Рождества. Этот день связан с огромным количеством обрядов и поверий. Об уникальных традициях праздника поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Как у вас, Вероника, вы отпускаете своих деток колядовать?

Вероника Сердюк, председатель центра поддержки семьи и материнства «Матуля»:

Мы колядуем. Вообще на приходе создается список из семей, которые хотят, чтобы их посетили в эти дни. Детки из воскресной школы, хор церковный может прийти. Там уже их будут ждать, накроют стол. Только так, по своей общине. Потому что в деревнях еще все помнят этот обычай, откроют деверь. А в городе действительно страшно. Может быть, человек обидится и дверь не откроет, и детки не поймут такого отношения. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Маша, а вы как? Колядуете?

Мария Шаплыко, председатель Братства апостола Иоанна Богослова кафедрального собора:

У нас в братстве проходит благотворительная акция. И в рамках этой благотворительной акции у нас есть такая функция, если можно так выразиться: мы публикуем новости и предлагаем всем желающим тоже заказать себе Коляду. Буквально с прошлой недели мы начали готовиться. Проходит репетиция, собирается молодежь. Мы репетируем Колядки, готовим большую обязательно рождественскую звезду. Потом, начиная с 7 января, мы ходим по всем тем, кто к нам записался, и колядуем. Так вот несем радость Рождества. Алена Родовская:

Мне очень нравится, что вы рассказываете. Действительно молодцы. Большое вам за это спасибо. Татьяна Савчик:

На ваш взгляд, почему это народное творчество сохранилось даже в современности? Мария Шаплыко:

Потому что оно несет радость, какой-то позитив. Когда так много всего негативного вокруг, хочется все-таки кусочек света, чтобы он полыхал в нашем сердечке, в нашем доме.