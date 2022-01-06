Сколько человек обратилось в посольство Беларуси в Казахстане за помощью?

В настоящее время данных о белорусах, пострадавших либо задержанных во время протестных акций в Казахстане, нет. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел нашей страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В посольство Беларуси в Казахстане обратились и получили необходимую помощь порядка 10 человек. У них возникли проблемы с выездом из Алматы, ведь аэропорт там сейчас не принимает рейсы. Даны и консультации по особенностям пребывания в стране в условиях чрезвычайного положения.

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