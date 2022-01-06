Вилейские «Шчупаки» сыграли в хоккей против команды Президента. И вот какой результат благотворительного матча

Новости Беларуси. В канун Рождества хоккейная команда главы государства и Президентский спортивный клуб продолжили добрую традицию – встречаться с детьми, которые особенно нуждаются в поддержке и внимании. Рождественский хоккейный турнир отменен, но традиционная благотворительная акция состоялась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более того, в юбилейный, десятый год она приобрела грандиозный размах. Если раньше дети-сироты лишь наблюдали за баталиями на льду с трибун, то в этот раз сами вышли на площадку. Вилейские «Шчупаки» оказали достойное сопротивление команде Президента.

Глеб Варивода, нападающий команды вилейские «Шчупаки»:

Республиканские игроки очень сильные, очень сложно против них, но они нам поддаются, играют не во всю силу. Мы делаем все что можем. Тренер нам объяснял, мы слушали его, понимали. Мы играли, как говорил тренер.

Максим Шиманский, игрок команды Президента:

Это же спорт. Обе команды старались показать лучший результат. К сожалению, в спорте одна команда проигрывает, другая побеждает. Сложилось так, как сложилось. Мы надеемся, что если традиция будет поддержана в следующем году, то мы отыграемся. Самый лучший подарок – это положительные эмоции, я считаю. Поэтому я счастлив принять участие в такой игре.

По оценкам профессионалов, ребята отлично держались на льду. Особенно оценили целеустремленность и командный дух.

Кирилл Максимович, нападающий команды вилейские «Шчупаки»:

Выходили мы с мыслями, что будем выигрывать, что будем забивать голы, каждый будет забивать и каждому будет весело.

Сергей Шбанов, игрок команды Президента:

В любом моменте ты хочешь поймать шайбу, отбить и сыграть как можно лучше. Старания были как с нашей, так и со стороны детей. Они бежали, настроенные на то, чтобы забить гол. Всегда уверенные в себе. Ну, это приятно.