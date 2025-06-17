Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сказал, что в случае нападения со стороны России война будет переведена на ее территорию. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что на июньском саммите НАТО будет обсуждаться вопрос об увеличении оборонных бюджетов и мерах немедленного реагирования.

Москва выразила обеспокоенность активностью НАТО вблизи своих границ, рассматривая ее как угрозу. В Кремле подчеркивают, что Россия никому не угрожает, но пристально следит за потенциально опасной активностью. При этом Министерство иностранных дел РФ вновь заявило о готовности к диалогу с Альянсом, но на равных условиях и без милитаризации Европы.