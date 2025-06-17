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Глава МИД Эстонии пригрозил перенести войну в РФ

17 июня 2025 12:57
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Глава МИД Эстонии пригрозил перенести войну в РФ-0

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сказал, что в случае нападения со стороны России война будет переведена на ее территорию. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что на июньском саммите НАТО будет обсуждаться вопрос об увеличении оборонных бюджетов и мерах немедленного реагирования.

Москва выразила обеспокоенность активностью НАТО вблизи своих границ, рассматривая ее как угрозу. В Кремле подчеркивают, что Россия никому не угрожает, но пристально следит за потенциально опасной активностью. При этом Министерство иностранных дел РФ вновь заявило о готовности к диалогу с Альянсом, но на равных условиях и без милитаризации Европы.

Фото: pixabay

# Международная политика

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